شراكة ثلاثية في صدارة «الهواة»

المصدر: (متابعة محمد فضل )

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تشاركت 3 فرق برصيد 7 نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى بكرة القدم «الهواة» وهي: الجزيرة الحمراء، والعربي، والإمارات، ويتفوق الجزيرة بفارق هدف، وتعادل الجزيرة الحمراء والعربي 1 - 1، في مباراة القمة، وجاء هدف الجزيرة من «نيران صديقة» عن طريق مدافع العربي عصام العدوة، وأدرك التعادل فارس الجابري، وتغلب الإمارات على حتا 3 - 0، سجل الأهداف جادير كنيونس ودييغو فارياس وليثري سيلفا، وفاز دبا الحصن على فرسان هيسبانيا 3 - 0، وسجل الأهداف محمد المربوعي «هدفين» جواو فيتور، وتعادل التعاون والذيد 1 - 1 أحرز للتعاون السيد محمد، وللذيد ارنست اجانغ.

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