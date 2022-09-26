55 % يؤيدون عدم استدعاء «عموري» للمنتخب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رأى 55% مقابل 45% من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي»، صحة قرار استبعاد عمر عبد الرحمن (عموري) لاعب الوصل، من قائمة منتخب الإمارات الذي أقيم حالياً معسكر خارجي في النمسا، بعدما صوت 61% مقابل 39%، على صحة القرار عبر حساب «البيان الرياضي» في «تويتر»، و51% مقابل 49%، على خطأ قرار استبعاد اللاعب من خلال التصويت عبر موقع «البيان».

واعتبر سبيت خاطر، نجم المنتخب الإماراتي السابق، أن «عموري» قدم مستوى جيداً خلال الجولات الثلاث الأولى لدوري أدنوك للمحترفين مع ناديه الوصل، لأن موهبته لا غنى عنها للمنتخب الوطني إذا كان في حالته ومستواه، وقال: «جميعنا تابع مدى تطور مستوى اللاعب مع الوصل في الجولات الأولى للدوري، قبل تعرضه للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة».

وأضاف: «عندما أعلنت قائمة المنتخب، فوجئنا بعدم استدعاء «عموري»، رغم الإعلان عنها قبل نهاية الجولة الثالثة للدوري، وبالطبع خيارات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب، تحترم لأنه المسؤول الأول عن طريقة أداء المنتخب والنتائج، ولكننا نقول رأينا الشخصي دون تدخل في شؤون المنتخب الوطني الأول».

وأردف: «إذا كان عموري، جاهزاً وقت إعلان قائمة المنتخب لمعسكر النمسا، ولم يختاره المدرب، فهذا يطرح علامة استفهام، لأننا نؤكد دائماً أن (الأبيض)، يحتاج عمر عبد الرحمن عندما يكون في حالته البدنية والفنية، لأنه لاعب يقدر أن يعطيك الفارق، وفي الوقت نفسه نؤكد على أحقية المدرب في خياراته، وضرورة احترامها، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وحريصون دائماً على مساندته ودعمه».

وتجدر الإشارة إلى أن «عموري» شارك في 254 دقيقة، موزعة بين 75 دقيقة أمام الوحدة في الجولة الأولى للدوري، وانتهت بالتعادل 2-2، وشارك 90 دقيقة أمام البطائح في الجولة الثانية، وفاز الوصل 2-1، وشارك عمر المباراة كاملة أمام دبا الفجيرة، وانتهت بالتعادل 1-1، في الجولة الثالثة.

وتمكن «عموري» خلال دقائق مشاركته من القيام بافتكاك واحد ناجح، وسدد تسديدة واحدة، ولمس الكرة 280 مرة، ومرر 200 تمريرة صحيحة، ومنها 7 تمريرات طولية، و5 تمريرات مؤثرة.

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