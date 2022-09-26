سيف راشد: اتطلع إلى استعادة مستواي مع «البطائح»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كشف اللاعب سيف راشد المنضم حديثاً إلى صفوف البطائح «الراقي» عن طموحاته مع الوافد الجديد في دوري «أدنوك» للمحترفين، وأوضح سيف راشد القادم من نادي الشارقة بنظام الإعارة إنه يسعى إلى استعادة مستواه في التحدي الجديد مع نادي البطائح، وأن يكون عند حسن ظن الجميع في التجربة الجديدة مع الفريق الذي يضم العديد من النجوم والأسماء.

كما توجه لاعب البطائح بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي الشارقة على تسهيل إجراءات الانتقال إلى فريقه الجديد، وقال: أشكر نادي الشارقة على إتاحة الفرصة، كما أشكر نادي البطائح على الثقة، وسأحرص على بذل قصارى جهدي لإعطاء كل ما لدي في المحطة الجديدة وأن استعيد مستواي الحقيقي.

رحلة

وسيرتدي سيف راشد جناح الشارقة السابق، الرقم 9 مع فريقه الجديد البطائح، ويعتبر من اللاعبين المميزين، خصوصاً بعد رحلة من العطاء مع فريقه السابق الذي تدرج معه في المراحل السنية وتوج معه بلقب الدوري في موسم 2018-2019 بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، كما أنه لن يبتعد كثيراً عن ناديه السابق في ظل خوض فريق البطائح مباريات الموسم على استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة بعد انتهاء أعمال الصيانة في الفترة المقبلة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق مباشرة بعد انضمامه إلى البطائح، وحظي بحفاوة وترحيب من زملائه في الفريق إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي. وكان سيف راشد «27 عاماً» قد خاض الموسم الماضي 6 مباريات مع فريق الشارقة بواقع مباراة واحدة في دوري «أدنوك» للمحترفين و5 مباريات في كأس الرابطة.

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