النصر يعيد «حلم المونديال» إلى تاعرابت

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعاد النصر حلم المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 إلى لاعبه الجديد المغربي عادل تاعرابت، بعد أن أشارت العديد من وسائل الإعلام إلى أن هذا الحلم تبخر بمجرد فسخ عقده مع بنفيكا البرتغالي بداية الشهر الجاري وبقائه دون ناد مع غلق باب الانتقالات في الدوريات الأوروبية.

وكان النصر أعلن مساء أول من أمس تعاقده رسمياً مع عادل تاعرابت في صفقة انتقال حر، وسيرتدي القميص رقم 49 في تشكيلة العميد، ويأمل اللاعب المغربي تكرار سيناريو زميله السابق في المنتخب مبارك بوصوفة، الذي حقق حلمه في المشاركة في نهائيات كأس العالم من بوابة نادي الجزيرة في مونديال روسيا 2018، حيث كان بوصوفة اللاعب الوحيد في قائمة أسود الأطلس من خارج الدوريات الأوروبية إلى جانب زميليه أيوب الكعبي (نهضة بركان) وحارس المرمى أحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة).

آخر ظهور

وظهر تاعرابت آخر مرة في تشكيلة المنتخب المغربي في المباراة الودية التي فاز فيها أسود الأطلس على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية نظيفة في يونيو الماضي وقبلها في مباراة السودان ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في سبتمبر من العام الماضي، فيما كانت أول مشاركة له مع المنتخب المغربي في مباراة التشيك الودية في 11 فبراير 2009.

وكان تاعرابت الذي غاب عن مونديال روسيا 2018، أحد أبرز اللاعبين الذين أسهموا في وصول المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، حيث شارك في 5 مباريات وسجل هدفين ويحمل 26 مشاركة دولية في مختلف المسابقات.

وهنأ العديد من نجوم الكرة العالمية تاعرابت عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» بمناسبة توقيعه للنصر من بينهم زميله في المنتخب المغربي ونجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش، وفالانتينو لازارو لاعب منتخب النمسا.

مشاركة أولى

ومن المتوقع أن يظهر للاعب المغربي لأول مرة في دوري أدنوك للمحترفين في ديربي النصر والوصل السبت المقبل، عندما يحل بديلاً في قائمة النصر للبرازيلي جاجا. ويتمتع عادل تاعرابت بمسيرة كروية حافلة، حيث لعب للعديد من الأندية الأوروبية مثل نادي لانس الفرنسي في موسم 2006-2007، ثم مع نادي فولهام الإنجليزي الذي لعب له من 2007 حتى 2010 قبل أن يعيره إلى نادي كوينز بارك رينجرز الذي معه 164 مباراة سجل فيها 34 هدفاً ولعب 42 تمريرة حاسمة.

وانضم تاعرابت إلى نادي بنفيكا البرتغالي في 2015، ثم لعب على سبيل الإعارة لنادي جنوى الإيطالي موسم 2017-2018، وعاد إلى الفريق البرتغالي وأسهم في تتويجه بالدوري المحلي موسم 2018-2019، وكأس السوبر البرتغالي 2019 ولعب تاعرابت 129 مباراة مع بنفيكا. وانتقل تاعرابت في 2014 إلى نادي ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من رينجرز قبل أن يعزز صفوف نادي بنفيكا في 2015 حتى مغادرته رسمياً للفريق بداية الشهر الجاري.

تألق

من جهة أخرى تألق ريان مينديز لاعب النصر مع منتخب بلاده (الرأس الأخضر) بعد أن قاده لتحقيق الفوز على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما في البحرين السبت الماضي، وسجل مينديز هدف الفوز للرأس الأخضر في الدقيقة 55 بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

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