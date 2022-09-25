10 مقيمين الأكثر تأثيراً في بدايات دورينا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فرض 10 لاعبين مقيمين أنفسهم في بداية دوري أدنوك للمحترفين في انطلاقة الموسم الحالي مقارنة بنظرائهم في أندية أخرى، كأكثر اللاعبين المقيمين تأثيراً في الجولات الثلاث الأولى من الدوري. ووفقاً لأرقام وإحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية برز عدد من اللاعبين المسجلين في فئة المقيم في بداية الموسم الحالي استكمالاً لما حققوه مع أنديتهم في مواسم سابقة، وشكلوا علامة فارقة مع أنديتهم خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وهم إيريك جورجينس (العين)، لوان بيريرا وعثمان كمارا (الشارقة)، إيغور جيسوس ويوري سيزار (شباب الأهلي)، عمر تراوري (الجزيرة)، جلوبير ليما (النصر)، لوكاس بيمنتا (الوحدة)، لياندرو سبادايسو (اتحاد كلباء) وعصام فائز (عجمان)، فيما قدم مقيمون آخرون أنفسهم بشكل جيد وينتظر منهم المزيد خلال المرحلة المقبلة.

قائمة

وينافس البرازيلي لوان بيريرا لاعب الشارقة في قائمة الهدافين بعد إحرازه 3 أهداف مع فريقه في الجولات الثلاث الماضية خلال 243 دقيقة لعب مع «الملك»، وكواحد من أكثر اللاعبين تأثيراً ضمن فئة المقيمين.

وفي إحصائيات الأكثر صناعة للأهداف جاء الغيني عثمان كمارا لاعب الشارقة والمالي عمر تراوري لاعب الجزيرة في مقدمة اللاعبين المقيمين بصناعة هدفين، وكثاني أكثر اللاعبين صناعة بعد المغربي سفيان رحيمي محترف العين الأجنبي. وعلى صعيد المشاركة وعدد الدقائق الملعوبة، خاض 3 لاعبين مقيمين المباريات الثلاث الأولى بالكامل مع أنديتهم بـ 270 دقيقة، وهم البرازيلي إيرك جورجينس لاعب العين والمغربي عصام فائز لاعب عجمان والبرازيلي بيدرو بافلوف لاعب الظفرة، فيما جاء خلفهم البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة بـ 266 دقيقة.

لمسة

وجاء البرازيلي جلوبير ليما لاعب النصر كأكثر اللاعبين المقيمين لمساً للكرة بـ 232 لمسة، وخلفه مواطنه لوكاس بيمنتا (215) وإيريك جورجينس (205)، بينما تصدر البرازيلي إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي المقيمين في التسديدات على مرمى المنافسين بـ 11 تسديدة كأكثر رابع لاعب تسديداً بشكل عام بعد لابا كودجو وجيلبيرتو أوليفييرا وعلي مبخوت، ويأتي خلفه لوان بيريرا (8 تسديدات) ويوري سيزار (6 تسديدات) ولياندرو سبادايسو (5 تسديدات).

أما فيما يتعلق بإحصائيات التمريرات الصحيحة فقد تصدر جلوبير ليما مدافع النصر المقيمين بـ 174 تمريرة صحيحة، ولوكاس بيمنتا مدافع الوحدة بـ 155 تمريرة، وإيريك جورجينس بـ 105 تمريرات صحيحة، ونجح الأخير في أن يكون أكثر المقيمين افتكاكاً للكرة (7 افتكاكات ناجحة)، وعصام فائز (6) وجواو فيكتور لاعب بني ياس (4).

وجاء عثمان كمارا كأكثر اللاعبين المقيمين في إحصائيات المراوغات الناجحة بـ 6 مراوغات، في المركز الخامس بشكل عام في قائمة اللاعبين في هذه الفئة، يليه يوري سيزار بـ 5 مراوغات ناجحة، وإيريك جورجينس بـ 4 مراوغات.

مواجهة

وعلى صعيد المواجهات الناجحة تصدر إيريك جورجينس المقيمين بـ 29 مواجهة، وثالث أكثر اللاعبين في المواجهات الناجحة في الجولات الثلاث الأولى، يليه إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي (26 مواجهة) ولوكاس بيمنتا (19 مواجهة)، فيما جاء إيغور جيسوس في صدارة اللاعبين في المواجهات الهوائية الناجحة بـ 15 مواجهة، وخلفه لوكاس بيمنتا بـ 10 مواجهات هوائية.

وفي الشق الدفاعي برز جلوبير ليما مدافع النصر في التغطيات بـ 28 تغطية، يليه إيريك جورجينس بـ 23 تغطية، والمغربي عصام فائز بـ 21 تغطية، بينما تألق إيغور جيسوس في قائمة التمريرات المؤثرة بـ 6 تمريرات وبفارق 4 تمريرات عن دانيل بيلسا اللاعب الأجنبي في صفوف اتحاد كلباء.

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