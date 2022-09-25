عبد العزيز بن حميد النعيمي يلتقي إدارة كواترو والأكاديمية الأرجنتينية

المصدر: عجمان- البيان

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اطمأن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجموعة عجمان القابضة المالكة لمركز كواترو الرياضي، على سير عمل الأكاديمية الأرجنتينية لكرة القدم، ومركز كواترو الرياضي بعجمان، وطالب العاملين في الأكاديمية، ببذل المزيد من الجهد لتطوير مهارات اللاعبين وصقلها، ليكونوا رافداً للأندية والمنتخبات في المستقبل القريب، وتمنى التوفيق والنجاح للأكاديمية في موسمها الثاني.

جاء ذلك، خلال لقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي مع إدارة مركز كواترو، والأكاديمية الأرجنتينية التي تقيم أنشطتها بالشراكة مع المركز، وحضر اللقاء كل من عبد العزيز عبد الله مدير مركز كواترو الرياضي، ومحمد النجار المشرف الإداري على الأكاديمية الأرجنتينية، وومارسيلو لاماس المشرف الفني، بجانب خورخي لوينجو المصور الخاص للأسطورة الأرجنتينية الراحل مارادونا.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بالنجاح الكبير للنسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية، التي شارك فيها 12 فريقاً من دول الخليج للفئات السنية تحت 12 و14 سنة، وشكر لجان التنظيم والمؤسسات الداعمة.

إقبال

وكان الموسم الماضي شهد إقبالاً كبيراً من اللاعبين من سن 5 سنوات إلى 18 سنة، وتم إقامة العديد من البرامج والبطولات الرياضية بين الأكاديميات المحلية في الدولة، عبر دوري الشيخ حميد بن عبد العزيز، الذي أقيم في نسخته الرابعة، بمشاركة 24 فريقاً، تم تقسميهم لثلاث فئات سنة تحت 10 و12 و14 سنة، بالإضافة إلى المعسكر التدريبي للاعبي الأكاديمية، الذي أقيم في صربيا، في يوليو الماضي.

ثقة

وقال عبد العزيز عبد الله، إن زيارة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي إلى مركز كواترو الرياضي، كانت مثمرة، ومنحتنا مزيداً من الثقة، وحفزتنا لبذل أقصى الجهد في الموسم الثاني، من اتفاقيتنا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ونتمنى أن نوفق في خدمة المركز والرياضة الإماراتية، بصفة عامة، للوصول إلى أعلى المراتب، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية، وتوقيع مزيد من الاتفاقيات مع الجهات والاتحادات المؤثرة في صناعة كرة القدم.

ووجّه عبد العزيز عبد الله، الشكر باسم مركز كواترو، إلى الشيخ عبد العزيز النعيمي، على الدعم والاهتمام والمتابعة، وقال: نتمنى أن نكون عن حسن الظن في الخطط والمشاريع، وأشاد بتعامل الاتحاد الأرجنتيني، والتزامه بتنفيذ كل بنود الاتفاقية، ومذكرة التفاهم المشتركة مع مركز كواترو.

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