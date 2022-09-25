الأبيض وتجربة باراغواي أداء جيد قبل مواجهة فنزويلا

المصدر: دبي - البيان

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خرج منتخبنا الوطني لكرة القدم بفوائد فنية عدة من مباراته الودية الأولى، التي خسرها أمام منتخب باراغواي بهدف جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أداء جيد من جانب لاعبي الأبيض طوال شوطي المباراة، في مواجهة منتخب يضم لاعبين متميزين يلعبون في الدوريات الأوروبية.

تابع اللقاء حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية.

شهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين، إذ حرص الجهاز الفني على الدفع بتشكيلة متوازنة في بداية المباراة، ضمت خالد عيسى، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالعزيز هيكل، خالد الظنحاني، علي سالمين، عبدالله رمضان، ماجد راشد، حارب عبدالله، كايو كانيدو وعلي مبخوت.

وفي الشوط الثاني أتاح الجهاز الفني فرصة المشاركة لعدد آخر من اللاعبين بغرض رفع معدل جهوزيتهم ليكونوا رهن إشارة الجهاز الفني، إذ شارك سعيد جمعة، خالد الهاشمي، أحمد عبدالله جميل، طحنون الزعابي، وبندر الأحبابي.

من جهة أخرى، يبدأ منتخبنا الوطني تحضيراته للتجربة الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا والتي تقام الثلاثاء المقبل، إذ يخطط الجهاز الفني لتحقيق مزيد من الفوائد الفنية من هذه المباراة، وستكون التجربة ختام معسكر النمسا الذي يمتد عشرة أيام.

أروابارينا سعيد

من جانبه، أشاد الأرجنتيني ردولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بأداء اللاعبين في التجربة الودية الأولى أمام باراغواي، مثمناً الجهد الذي بذلوه طوال شوطي المباراة، لافتاً إلى أن كل الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة قدموا أنفسهم بصورة طيبة طمأنت الجهاز الفني على سير التحضيرات.

وأبدى رودلفو سعادته بدرجة الانسجام الكبيرة بين اللاعبين، رغم قصر فترة التجمع، مبيناً أن المنتخب أدى بخطوط متقاربة وتنوع كبير في أسلوب اللعب، ونجح اللاعبون في صناعة فرص تسجيل عديدة لم يحالفهم التوفيق في تحويلها إلى أهداف.

ووعد المدرب بمواصلة العمل بجدية أكبر من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام فنزويلا، مؤكداً أن النتائج لا تعد الأهم في مثل هذه التجارب الودية التي يهدف من روائها الجهاز الفني للتعرف أكثر إلى قدرات اللاعبين، والوقوف على السلبيات لمعالجتها وتعزيز الإيجابيات. ووصف أروابارينا الأجواء داخل أروقة معسكر النمسا بالممتازة، مشيداً بالتجهيزات المتميزة التي وفرها اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، مضيفاً إن الجميع يعملون في تناغم وانسجام من أجل إعداد المنتخب بالصورة المطلوبة للاستحقاقات المقبلة.

فترة المعسكر

بدوره، أكد عبدالعزيز هيكل لاعب منتخبنا الوطني أن تجربة الأبيض أمام باراغوي مفيدة للغاية، مشيراً إلى أن اللاعبين أدوا مباراة كبيرة في مواجهة منتخب قوي يملك نجوماً متميزين، وقاسموا المنافس السيطرة في شوطي اللقاء، مضيفاً إن هدف باراغوي جاء في آخر خمس دقائق.

ولفت إلى أن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب في فترة المعسكر، تهدف إلى تمكين الجهاز الفني من تكوين رؤية واضحة عن المنتخب واختيار العناصر التي ينوي الاعتماد عليها في المواجهات الرسمية.

كما عبر عبدالعزيز هيكل عن ارتياحه للأجواء السائدة في المعسكر الذي تتوافر فيه كل الوسائل الضرورية متوقعاً أن يحقق معسكر النمسا نجاحاً كبيراً ويسهم في تحضير الأبيض للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن جميع اللاعبين يحرصون على الاستفادة من المعسكر لأقصى درجة. وقال: «تنتظرنا تجربة ثانية أمام منتخب فنزويلا، الذي يضم لاعبين متميزين، وستكون المباراة فرصة لنا جميعاً للاستفادة من دروسها».

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