«ماركا» الإسبانية: صفقات الشارقة.. «ولا في الأحلام»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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«صفقات ولا في الأحلام»، هكذا وصفت «ماركا» كبرى الصحف الإسبانية المتخصصة في كرة القدم، صفقات الشارقة في الموسم الحالي، وعنونت تقريرها عن ثالث الصفقات الأوروبية للنادي بتعاقد شركة كرة القدم بالنادي مع مدافع أولمبياكوس اليوناني كوستاس مانولاس (31 عاما) لموسمين، بـ «الشارقة فريق الأحلام في الشرق الأوسط»، وفسرت الصحيفة وصفها للشارقة بفريق الأحلام، بالتعاقدات النوعية التي بدأها النادي هذا الموسم بلاعب برشلونة السابق ميراليم بيانيتش، ونجم فياريال وبرشلونة السابق باكو ألكاسير، ثم المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، الذي اشتهر بهدفه الحاسم مع فريقه الأسبق روما الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وتجسد اهتمام الصحافة الإسبانية بصفقات الشارقة بعد اكتمال تعاقد شركة كرة القدم بالنادي مع مانولاس لموسمين بعد ساعات من وصوله للدولة وبحضور عبدالله العجلة رئيس شركة الكرة.

أكبر الأندية

وبحسب الصحيفة الإسبانية، كسر نادي الشارقة التعاقدات التقليدية في سوق المحترفين في الشرق الأوسط بوصول لاعبين ارتبطوا بأكبر الأندية في الدوري الإسباني ولاعب ثالث معروف في دوريات أوروبية كبيرة مثل الدوري الإيطالي، وذهبت الصحيفة إلى البداية القوية للشارقة تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط من أصل 9، مشيرة إلى بصمة المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفين في الجولات الثلاث الأولى، وبيانيتش بالفعل الذي قدم مساعدته للفريق بشكل مقنع.

وتحدثت الصحيفة عن العقد الجديد مع اليوناني مانولاس الذي اشتهر بهدفه ضد برشلونة وكان الهدف الثالث لروما الذي منحه «ريمونتادا» وتأهل لنصف النهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019.

مشوار

لعب مانولاس في فترة مبكرة من مسيرته الاحترافية في أيك أثينا قبل انتقاله لأولمبياكوس الذي ظهر معه بصورة ملفتة وتسابقت الأندية لضمه لكنه فضل الانتقال لروما الذي شهد فترة توهجه، وقضى مع الفريق 5 مواسم كانت أبرز لحظاتها مشاركته القوية في «الريمونتادا» التاريخية للفريق الإيطالي أمام برشلونة في «أبطال أوروبا» موسم 2019-2018، ومساهمته الفاعلة دفاعاً وهجوماً بتسجيل ثاني أهداف فريقه بالمباراة، وكان نابولي هو المحطة الثانية لـ مانولاس في إيطاليا وقضى معه 3 مواسم قبل أن يعود لبلده ويلتحق بأولمبياكوس موسم 2022-2021 ومنه انتقل للشارقة.

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