16 هدفاً في انطلاقة الجولة 3 لـ «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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أسفرت المباريات الافتتاحية للجولة 3 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم،«الهواة» عن تسجيل 16 هدفاً في 4 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالفوز، فيما تعادل الفجيرة وسيتي 1 - 1، وعاد العروبة من ملعب «غلف إف سي» بالفوز 3 - 0، سجل الأهداف سعيد عبيد، هدفين، واستوبرفيك، ووصل العروبة إلى 6 نقاط، وتغلب الحمرية على ضيفه مصفوت 4 - 1، أحرز الرباعية محمد إبراهيم، معتصم ياسين، اليكساندر مديريوس، جورج دوينغ، وفاز الرمس على بينونة 4 - 2. وتقام اليوم 4 مباريات ويلعب الإمارات مع حتا، الجزيرة الحمراء مع العربي، دبا الحصن مع فرسان هسبانيا، التعاون مع الذيد.

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