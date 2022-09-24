مدرب منتخب الإمارات يسعى لتحقيق أقصى استفادة من مباراة فنزويلا الودية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته لخوض تجربته الودية الثانية، خلال معسكره الخارجي بالنمسا، أمام منتخب فنزويلا والمقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني ردولفو أروابارينا لتحقيق مزيد من الفوائد الفنية من هذه المباراة، بعد مباراة باراجواي، حيث تأتي هذه التجربة في ختام معسكر النمسا الذي يمتد لعشرة أيام.

وأشاد أروابارينا بأداء اللاعبين في تجربة باراجواي، رغم الخسارة بهدف وحيد، مثمناً الجهد الذي بذلوه طوال شوطي المباراة، لافتاً إلى أن كل الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة قدموا أنفسهم بصورة طيبة طمأنت الجهاز الفني على سير التحضيرات، رغم قصر فترة التجمع.

وأكد أن المنتخب أدى المباراة بخطوط متقاربة وتنوع كبير في أسلوب اللعب، ونجح اللاعبون في صناعة فرص تسجيل عديدة لكن لم يحالفهم التوفيق في ترجمتها إلى أهداف.

ووعد المدرب بمواصلة العمل بجدية أكبر من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام فنزويلا، مؤكداً أن النتائج لا تعد الأهم في مثل هذه التجارب الودية، التي يهدف منها إلى التعرف أكثر على قدرات اللاعبين، والوقوف على السلبيات لمعالجتها وتعزيز الإيجابيات.

ووصف أروابارينا الأجواء داخل أروقة معسكر النمسا بـ"الممتازة"، مشيداً بالتجهيزات المميزة التي وفرها اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، وقال إن الجميع يعملون في تناغم وانسجام من أجل إعداد المنتخب بالصورة المطلوبة للاستحقاقات المقبلة.

من جانبه أكد عبد العزيز هيكل لاعب منتخبنا الوطني أن تجربة باراجواي كانت "مفيدة"، وأن اللاعبين أدوا مباراة كبيرة في مواجهة منتخب قوي يملك نجوم مميزين.

وأوضح أن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب خلال فترة المعسكر، تهدف إلى تمكين الجهاز الفني من تكوين رؤية واضحة عن المنتخب واختيار العناصر التي ينوي الاعتماد عليها في المواجهات الرسمية، وقال : تنتظرنا تجربة ثانية أمام منتخب فنزويلا، الذي يضم لاعبين مميزين، وستكون المباراة فرصة لنا جميعا للاستفادة من دروسها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز