الوحدة يستغني رسمياً عن ماراكاس.. وآلان يصل غداً لإجراء الفحص الطبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يصل إلى دولة الإمارات في ساعة مبكرة من صباح غد الأحد، البرازيلي آلان ماركيز لوريرو لاعب إيفرتون الإنجليزي، تمهيداً للانضمام للوحدة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد مصدر أن اللاعب سيجري الفحص الطبي غداً عقب وصوله إلى العاصمة أبوظبي، واستكمال إجراءات التعاقد بعد الاتفاق على كافة الشروط الخاصة بالعقد في حال اجتياز الفحص الطبي بنجاح.

وكان الوحدة قد توصل لاتفاق مع لاعب خط وسط إيفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي السابق من أجل تدعيم صفوفه بديلاً للبرتغالي فابيو مارتينز الذي أنهى النادي عقده بالتراضي، إذ ستكون الصفقة واحدة من أبرز الصفقات من اللاعبين خلال الميركاتو الحالي في حال الوصول للنهاية السعيدة.

من جهة أخرى لحق البرازيلي غوبسون ماراكاس مدافع العنابي بالبرتغالي فابيو مارتينز في قائمة الأجانب الذين استغنى عنهم النادي، بعدما أنهى الوحدة رسمياً علاقته باللاعب، اليوم السبت، وتم فسخ عقده بالتراضي، لتصبح خانة الأجنبي الخامس فارغة، في انتظار التعاقد مع لاعب بديل ينتظر أن يكون في مركز الجناح قبل غلق باب الانتقالات في 4 أكتوبر المقبل.

يذكر أن الوحدة تعاقد قبل أيام مع وليد حسين لاعب شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

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