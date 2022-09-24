عادل تاعرابت بديلا لجاجا في النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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نجح النصر في ضم اللاعب الدولي المغربي عادل تاعرابت إلى صفوفه في صفقة انتقال حر،ّ بعدما فسخ عقده بالتراضي مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي بداية الشهر الجاري، مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وجاء التعاقد مع تاعرابت الذي سيحل بديلا للبرازيلي جاجا بعد تقييم مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم لنقائص الفريق في الفترة الماضية والتشاور مع المدرب الألماني ثورستن فينك.

وكان عادل تاعرابت انضم إلى نادي بنفيكا البرتغالي في 2015، ثم لعب على سبيل الإعارة لنادي جنوى الإيطالي موسم 2017-2018، وعاد إلى الفريق البرتغالي وساهم في تتويجه بالدوري المحلي موسم 2018-2019، وكأس السوبر البرتغالي 2019 ولعب تاعرابت 129 مباراة مع بنفيكا.

كما لعب خلال مسيرته الكروية للعديد من الأندية الأوروبية مثل نادي لانس الفرنسي في موسم 2006-2007 ثم مع نادي فولهام الإنجليزي الذي لعب له من 2007 حتى 2010 قبل أن يعيره إلى نادي كوينز بارك رينجرز الذي معه 164 مباراة سجل فيها 34 هدفا ولعب 42 تمريرة حاسمة.

وانتقل تاعرابت في 2014 إلى نادي ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من رينجرز قبل أن يعزز صفوف نادي بنفيكا في 2015 حتى مغادرته رسميا للفريق بداية الشهر الجاري.

ويأمل اللاعب الدولي المغربي اللعب بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة على أمل استدعائه للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر نوفمبر المقبل.

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