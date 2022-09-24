الجزيرة الحمراء يواجه العربي في لقاء فك شراكة «صدارة الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقام غداً الأحد، 4 مباريات في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويلتقي الجزيرة الحمراء مع العربي، وحتا مع الإمارات، ودبا الحصن مع فرسان هسبانيا، والتعاون مع الذيد.

يستقبل الجزيرة الحمراء ضيفه العربي، بشعار فك شراكة «صدارة الهواة»، ويمتلك كل فريق 6 نقاط، بعد فوز الجزيرة الحمراء على مصفوت وعلى الذيد، فيما تغلب العربي على دبا الحصن وبينونة، ويسعى معتز عبد الله المدير الفني للجزيرة، لمواصلة نغمة الانتصارات، فيما يعتمد المغربي بدر الدين الإدريسي مدرب العربي، على هداف المسابقة، العماني فارس الجابري «3 أهداف»، في ترجيح كفة الفريق.

وفي المباراة الثانية، يبحث حتا عن الفوز الأول، بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام العروبة، ولن تكون المهمة سهلة للمقدوني جوكيكا مدرب الفريق، الذي سيلاقي فريق الإمارات على ملعبه ووسط جمهوره، وكان الإمارات استعاد التوازن بفوزه خارج الأرض على العروبة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد التعادل في المباراة الأولى أمام سيتي بهدف.

مهمة سهلة

ويستقبل دبا الحصن، ضيفه فرسان هسبانيا، في مهمة تبدو سهلة على الورق للفريق، والذي يلعب بمعنويات الفوز على الرمس، وفي المقابل، حقق الفريق الضيف الفوز على الفجيرة في المباراة الماضية، وفي المباراة الرابعة، يسعى التعاون والذيد إلى فك شراكة النقاط الثلاث، والتي حصل عليها التعاون، بالفوز على مسافي في الجولة الأولى، فيما تغلب الذيد على بينونة، ويتطلع الفريقان إلى النقطة السادسة.

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