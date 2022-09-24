«الأبيض».. تجربة قوية أمام باراغواي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فاز منتخب باراغواي على منتخبنا الوطني 1 - 0، في مباراة كرة القدم الودية باستاد فينر نويشتات أمس، ضمن معسكر منتخبنا في النمسا، استعداداً لثلاث بطولات كبرى العام المقبل، وقدم «الأبيض»، أداءً جيداً، في تجربة قوية، وتألق حارسنا خالد عيسى، في حماية عرين المنتخب، حتى سجل بالبيونا، هدف باراغواي في الدقيقة 85. وضغط منتخب باراغواي، ونال الاستحواذ، وحاصر منتخبنا في وسط الملعب، وشكل خطورة على المرمى الأبيض، ولكن لم تكن هناك فرصة مباشرة على المرمى.

ولعب منتخبنا على الهجمات المرتدة، وحصل على ركلة حرة مباشرة سددها علي مبخوت عالية فوق المرمى في الدقيقة 15، وتطور بعدها الأداء الهجومي للمنتخبين دون تشكيل خطورة حقيقية، فيما طالب منتخبنا بركلة جزاء بداعي دفع علي مبخوت في الدقيقة 24، داخل المنطقة، بينما تألق خالد عيسى، في التصدي لفرصتين لباراغواي في الدقيقة 25، والأولى كانت انفراداً مباشراً.

وصدت عارضة مرمى باراغواي، تسديدة حارب سهيل في الدقيقة 26، في أخطر فرص الشوط الأول، ولعب كايو رأسية سهلة بين يدي حارس باراغواي فيرناندز في الدقيقة 36. وبدأ منتخبنا بأداء هجومي أفضل في الشوط الثاني، وألغى الحكم النمساوي، هدفاً سجله كايو كانيدو بداعي التسلل في الدقيقة 47.

وردت العارضة رأسية علي مبخوت في الدقيقة 62، لتضيع فرصة محققة ثانية من منتخبنا للتسجيل، وحول خالد عيسى، تسديدة راميرز إلى ركلة ركنية في الدقيقة 67. وأبعد خليفة الحمادي، الكرة من أمام الميرون في الدقيقة 85، إلى ركلة ركنية بعد مرور لاعب باراغواي من خالد عيسى، ولعبت الركنية وقابلها بالبيونا برأسية قوية مسجلاً هدفاً لباراغواي في الدقيقة 85.

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