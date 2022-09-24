تجربتان وديتان للأولمبي و«أبيض الناشئين» اليوم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يخوض منتخبنا الأولمبي مواجهة ودية أمام منتخب عُمان، في السابعة والربع مساء اليوم، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وأشاد سالم اليعقوبي إداري المنتخب بالتزام اللاعبين خلال معسكر الإعداد الحالي مشيراً إلى أن خوض تجربة ودية أمام منتخب عربي قوي مثل عُمان، خطوة مهمة في مرحلة إعداد الأولمبي للبطولات المقبلة، وثمن اليعقوبي دعم واهتمام لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، واستراتيجيتها التي توفر الإعداد المبكر للمنتخبات من معسكرات ومباريات ودية قبل البطولات.

من ناحية أخرى يلتقي منتخب الناشئين تحت 17 عاماً، مع نظيره القطري بملعب ذياب عوانة اليوم، ويغادر إلى إندونيسيا الإثنين المقبل، للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات إندونيسيا، ماليزيا، فلسطين وغوام.

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