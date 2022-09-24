اتفاقية شراكة بين الوحدة و«برجيل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن نادي الوحدة عن توقيع اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع مستشفى برجيل، لتقديم دعم طبي حصري لكافة منتسبي النادي من لاعبين ومختلف الأجهزة الإدارية والفنية والموظفين، ويدعم المستشفى العمليات التشغيلية وتقديم الاستشارات لمركز الوحدة الطبي. وقع الاتفاقية كل من خالد الهنائي العضو المنتدب للنادي، وجون سونيل الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات برجيل.

وقال خالد الهنائي: «نسعد بتوقيع اتفاقية متعددة السنوات مع الشريك، ونتمنى أن تحقق هذه الشراكة أهدافها المرجوة».

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