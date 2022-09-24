المدافع الأجنبي عنوان «ميركاتو المحترفين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اتجهت أندية دوري أدنوك للمحترفين إلى تدعيم صفوفها في مركز قلب الدفاع، لتصبح «تعاقدات المدافعين» العنوان الأبرز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ عزز أغلب الأندية صفوفه بصفقات من المدافعين الأجانب، ومع غلق الميركاتو مطلع أكتوبر المقبل سيرتفع عددهم إلى 14 مدافعاً أجنبياً، وهذه المرة الأولى في زمن الاحتراف التي تستقطب فيها الأندية مدافعين أجانب كافة.

وأسهمت التعديلات الجديدة بشأن زياد عدد اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين إلى 5، في الظهور القوي للمدافع الأجنبي، إذ استثمرت جميع الأندية الخانة الخامسة لتعزيز مركز الدفاع، الذي كان أحد أقل المراكز استقطاباً للاعبين الأجانب في المواسم السابقة مقارنة بلاعبي الوسط والهجوم.

وضمت قائمة اللاعبين الأجانب 12 مدافعاً حتى الآن في 12 نادياً في انتظار استكمال تعاقدات ناديي الشارقة وشباب الأهلي، إذ تشير بعض المصادر إلى أن الشارقة أتم اتفاقه مع اليوناني كوستاس مانولاس مدافع أولمبياكوس لضمه إلى صفوفه فيما لا يزال شباب الأهلي يبحث عن بديل لمدافعه الصربي بوغدان بلانيتش الذي تعرض للإصابة قبل بداية الموسم أما باقي المدافعين فهم البرتغالي أرتور خورخي (البطائح)، الإيطالي ايجور روسي (اتحاد كلباء)، الكولمبي دانيلو أربوليدا (العين)، الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة، الصربي ساشا أفكوفيتش مدافع بني ياس، المغربي سفيان بوفتيني (الوصل)، السلوفيني ميرال ساماردجيتش (عجمان)، البرازيلي لوكاس ألفيس (النصر)، البرازيلي كلاوديو رفائيل (الظفرة)، البرازيلي جابسون جونزاغا (الوحدة)، الصربي لازار روسيك (خورفكان)، البرتغالي مارسيلو دوس سانتوس (دبا الفجيرة)،

وتضاعف عدد المدافعين مقارنة بالموسم الماضي الذي ضمت فيه الأندية 7 مدافعين فقط من بين 56 لاعباً أجنبياً أي ما يعادل 12%، وهم الكولومبي دانيلو أربوليدا في العين، الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة، الصربي ساشا أفكوفيتش مدافع بني ياس، أدريلسون ليما سيلفا (الوصل)، السلوفيني ميرال ساماردجيتش (عجمان)، المغربي عصام العدوة (الظفرة)، التونسي رضا عباس (العروبة).

وأعلنت رابطة المحترفين في مارس الماضي عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في مسابقات المحترفين إلى 5 لاعبين أجانب، وتعديل تسمية المقيمين والمواليد إلى اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات، وتعديل اللاعبين المسجلين في هذه الفئة إلى 5 لاعبين.

وأكد المدرب المواطن رائد البلوشي أن استثمار أغلب الأندية «الخانة الخامسة» للتعاقد مع مدافع أجنبي دليل على أنها عانت كثيراً الأخطاء الدفاعية في المواسم السابقة، وقال: «مهما اختلفت أهداف الأندية سواء كانت منافسة أو تلعب لضمان البقاء اتفقت كلها على ضرورة تعزيز الخط الخلفي، وأعتقد أن ذلك سينعكس إيجاباً على المستوى الفني للمباريات».

وأضاف: «ندرة المدافعين المواطنين دفعت الأندية إلى البحث عن البديل الأجنبي، وهو حل مثالي وخاصة بالنسبة للأندية المنافسة، إذ نجح العين الموسم الماضي في الفوز باللقب بفضل قوته الهجومية التي تتمثل بالمهاجم التوغولي لابا كودجو وأيضاً بفضل منظومته الدفاعية التي قادها التونسي ياسين مرياح في البداية وحتى بعد إصابته اختار العين تعويضه بلاعب يشغل المركز نفسه وهو الكولومبي دانيلو أربوليدا».

وأوضح البلوشي أن الموسم الحالي سيشهد مستويات عالية وندية أكثر بين الفرق في ظل التعزيزات التي قامت بها الأندية على الصعيدين الدفاعي والهجومي، مشيراً إلى أن الفجوة الكبيرة التي كنا نشهدها بين الدفاع والهجوم ستتقلص بالرغم من وجود مهاجمين على مستوى عالٍ مثل علي مبخوت وأشرف بن شرقي وألكاسير ولابا كودجو وأن الفرق المنافسة على اللقب لن تكون في طريق سالك.

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