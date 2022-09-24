«التعويض» شعار الجولة الثالثة لـ«الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» اليوم بأربع مباريات، بشعار التعويض، ويستقبل الحمرية فريق مصفوت ويسعى صاحب الأرض إلى مداواة جراح الهزيمة الماضية أمام مسافي بهدفين مقابل هدف وهي الخسارة التي وضعت الحمرية ومدربه «المحنك» الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري في موقف حرج وخصوصاً أن الفريق الذي يتصدر دائماً ترشيحات الخبراء لا يزال ضمن مراكز المؤخرة من دون رصيد من النقاط، وفي ما يتعلق بفريق مصفوت فقد استعاد «القناصة» نغمة الفوز بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام الجزيرة الحمراء ليعود ويعوض أمام التعاون في الجولة الماضية ورفع رصيده إلى 3 نقاط بالمركز الثامن.

استعادة النغمة

وفي اللقاء الثاني يرحل العروبة المثخن بجراح الهزيمة لملعب حميد الطاير بنادي النصر للقاء مضيفه «غلف اف سي» الذي خسر أمام سيتي بهدف دون رد، ويسعى كل من العروبة وغلف لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجمهور إلى جانب فك الارتباط حول نقاط الفريق، أو كان العروبة فاز على حتا، و«غلف» على فرسان هيسبانيا.

3 نقاط

ويبحث فريق الفجيرة عن فوزه الأول حينما يلتقي ضيفه سيتي، وكان «الذئاب» تعادل أمام الرمس، وخسر أمام فرسان هيسبانيا في الجولة الماضية، أما سيتي فقدم مباريات كبيرة منذ الجولة الأولى التي فرض فيها التعادل على فريق الإمارات في رأس الخيمة فضلاً عن فوزه على «غلف» في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط محتلاً بها المركز الثالث، ويأمل مدرب سيتي محمد البلوشي الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.

الفوز الأول

وفي رابع اللقاءات يلاقي بينونة ضيفه الرمس بملعب الأخير في رأس الخيمة ويسعى كل فريق للحصول على النقاط الثلاث وتحقيق الفوز ويملك الرمس نقطة وحيدة من التعادل مع الفجيرة وخسر الفريق أمام دبا الحصن، أما بينونة فتلقى هزيمتين على التوالي أمام الذيد والعربي.

وتختتم مباريات الجولة غداً بأربع مباريات وتشهد قمتين، الأولى تجمع المتصدرين الجزيرة الحمراء والعربي ولكل فريق 6 نقاط، ويلتقي في الثانية الإمارات مع حتا في رأس الخيمة، ويستقبل دبا الحصن ضيفه فرسان هسبانيا، ويلعب التعاون مع الذيد.

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