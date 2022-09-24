3 انتصارات و8 أهداف تمنح «الفخر» أفضل بداية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يعد فوز الجزيرة في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، أفضل بداية للفريق في تاريخ دوري المحترفين خلال 13 نسخة ماضية، بخلاف الموسم الملغى 2019 - 2020 بسبب جائحة كورونا عقب الجولة التاسعة عشرة وكان قد شهد أسوأ نتائج الفريق في بدايات البطولة.

ونجح «فخر أبوظبي» في حصد العلامة الكاملة في النسخة الحالية من الدوري بحصوله على 9 نقاط من 3 مباريات، مع إحراز 8 أهداف في شباك دبا الفجيرة، خورفكان، العين، واستقبلت شباكه 3 أهداف، وهي نتائج لم يحققها الفريق من قبل، باستثناء موسم 2009 - 2010 الذي حصل فيه على 9 نقاط من 3 مباريات أيضاً ولكنه أحرز 5 أهداف فقط وأستقبل هدفاً، لتكون بدايته في الموسم الحالي الأفضل بعدد وفارق الأهداف.

وخلال تاريخ الدوري ظل الجزيرة يتعثر في جولات البداية بالخسارة أو التعادل، ولم يسبق له تحقيق 4 انتصارات متتالية، ما يجعل مباراته في الجولة الرابعة أمام مضيفه بني ياس يوم السبت المقبل ذات أهمية قصوى يبحث فيها عن فوز رابع تاريخي المرة الأولى، ويضاعف من أهمية اللقاء رغبته في بلوغ الصدارة التي يتنافس عليها مع الشارقة المتصدر بفارق الأهداف.

لقب

وعلى الرغم من فوز الجزيرة بلقب الدوري 3 مرات لكنه لم يحقق من قبل النجاح الذي أحرزه مع بدايات النسخة الحالية من الدوري، ففي موسم 2010 - 2011 الذي شهد فوزه باللقب الأول فاز في الجولتين الأولى والثانية وتعثر بالتعادل السلبي أمام جاره الوحدة في الثالثة، أمام موسم 2016 - 2017 الذي شهد تتويجه بثاني الألقاب نجح في الفوز على الوصل في جولة الافتتاح وتعادل أمام الوحدة في الأسبوع الثاني من المنافسة، أما في موسم 2020 - 2021 الذي نال فيه اللقب المرة الثالثة فكانت بدايته متعثرة بالتعادل أمام النصر في ضربة البداية، وتكرر ذات السيناريو في الجولة الثانية بالتعادل أمام الظفرة، قبل أن ينتفض بالفوز الأول على اتحاد كلباء في الجولة الثالثة، ليفقد حينها 4 نقاط في أول 3 مباريات لكنه تمكن بعد ذلك من تصحيح مساره وتعويض النقاط التي أهدرها حتى أنهى الموسم ببلوغ منصات التتويج.

فوز وخسارة

وقياساً بنتائج الجزيرة مع بدايات الدوري فإنها لا تمنح مؤشراً إيجابياً أو سلبياً عن فوز أو خسارة الفريق للقب البطولة التي ما زال مشوارها طويلاً وشاقاً، لكنه يبقى من ضمن المرشحين الأقوياء دائماً، وخاصة في النسخة الحالية قياساً بالمستوى الذي ظل يقدمه والنجاحات التي يمضي عليها، مع وجود منافسة قوية من فرق المقدمة التي تسعى إلى اللقب.

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