منتخب الإمارات الأولمبي يواجه نظيره العماني ودياً غداً

المصدر: وام

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يلتقي منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم مساء غدا مع نظيره العُماني في مباراة ودية باستاد آل مكتوم نادي النصر بدبي.

واستعد منتخب الإمارات الأولمبي لهذه المباراة عبر خوض عدد من الحصص التدريبية اليومية على ملعب حميد الطاير تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 25 لاعباً المنضمين للمعسكر الحالي.

من جانبه، أشاد سالم اليعقوبي إداري المنتخب بالتزام وجدية اللاعبين خلال المعسكر وتنفيذهم توجيهات الجهاز الفني خلال الحصص التدريبية.

وأشار إلى أن خوض المنتخب تجربتين وديتين أمام منتخب عربي قوي، مثل منتخب عُمان، تُعد خطوة مهمة في مرحلة إعداد المنتخب الأولمبي للبطولات المقبلة، وفرصة يجب استغلالها بالشكل المطلوب لتجربة كافة اللاعبين وإجراء تقييم شامل لقدرات كل لاعب في ختام المعسكر الحالي.

وثمن اليعقوبي دعم واهتمام لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، واستراتيجيتها التي توفر الإعداد المبكر للمنتخبات من معسكرات ومباريات ودية قبل المشاركات في البطولات الكروية.

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