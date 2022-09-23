103 ملايين يورو القيمة السوقية للاعبين الجدد في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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مع اقتراب موعد غلق باب الانتقالات الصيفية في كرة القدم الإماراتية، بلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبين الذين تم قيدهم في أندية دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن أكثر من 103 ملايين يورو.

ويغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم باب القيد لموسم الانتقالات الصيفية الحالي، في 4 أكتوبر المقبل، بعد ما يقرب من 12 أسبوعا من فتح عملية التسجيل.

وطبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية، بلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبين الجدد في أندية دوري أدنوك للمحترفين، سواء من المواطنين أو الأجانب، 103.66 مليون يورو.

وتصدر نادي الشارقة قائمة أكثر أندية المسابقة من حيث إجمالي القيمة السوقية للاعبين المنضمين لكل ناد هذا الصيف بإجمالي بلغ 19.76 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني اتحاد كلباء بـ /15.17 مليون يورو/ في حين حل الوصل في المركز الثالث بـ /11.34 مليون يورو/ .

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبين المنضمين لفريق الجزيرة 8.7 مليون يورو، تلاه نادي البطائح، الصاعد لدوري المحترفين، بإجمالي بلغ 8.07 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بـ /6.95 مليون يورو/ والوحدة بـ /6.7 مليون يورو/.

وفي المراكز من الثامن إلى الـ14 في القائمة، جاءت على الترتيب أندية العين بـ /6.06 مليون يورو/ وخورفكان بـ /5.61 مليون يورو/ والنصر بـ /4.25 مليون يورو/ ودبا الفجيرة العائد لدوري المحترفين بـ /3.94 مليون يورو/ والظفرة بـ /3.06 مليون يورو/ وبني ياس بـ /2.8 مليون يورو/ وعجمان بـ /1.25 مليون يورو/ .

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