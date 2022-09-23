«الأبيض» يواجه باراغواي في النمسا الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب باراغواي في الثامنة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد فينر نويشتات بالنمسا، في مباراته الودية الأولى خلال معسكره الخارجي.

والذي يأتي ضمن المرحلة الافتتاحية لتحضيرات المشاركة في 3 بطولات هي، «خليجي 25»، وبطولة غرب آسيا، والنهائيات الآسيوية 2023.

ويتوقع أن يدفع الأرجنتيني أروابارينا مدرب «الأبيض»، بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين ضمن صفوف منتخبنا في المعسكر للاطمئنان على العناصر المختارة، والوقوف على مدى الاستفادة من الأيام الأولى للمعسكر والذي بدأ 17 الجاري، وستكون مواجهة منتخبنا وباراغواي هي اللقاء الودي الثاني الذي يجمع المنتخبين، بعد التعادل في المواجهة الأولى سلبياً يوم 7 سبتمبر 2014 في النمسا أيضاً كان يقود المنتخب وقتها المدرب الوطني مهدي علي.

ومن المنتظر أن يحقق «الأبيض» فائدة كبيرة من اللقاء الودي اليوم، لقوة منتخب باراغواي، فيما يلتقي «الأبيض» وفنزويلا، الثلاثاء المقبل، في ختام المعسكر، سبق لمنتخبنا الفوز عليه 2 - 1 عام 2018 ودياً. ومن المقرر أن يخوض «الأبيض»، تجربة ودية ثالثة مع منتخب الأرجنتين يوم 16 نوفمبر المقبل.

وكان المدرب اطمأن على الحالة البدنية للاعبين خلال المعسكر وركز على زيادة الانسجام بين جميع اللاعبين.

برنامج

وأوضح ياسر سالم، مدير منتخبنا، أن التحضيرات في معسكر النمسا تسير بصورة جيدة، وحسبما مخطط لها، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تنفيذ البرنامج الموضوع للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية، وقال إن المباريات الودية هدفها الحصول على فوائد فنية بصرف النظر عن النتائج.

وأكد أن خطة إعداد المنتخب تستمر حتى يونيو من العام المقبل، بمعسكرات خارجية وداخلية، يخوض خلالها مباريات ودية مع عدد من المنتخبات القوية، وتتخلل التجمعات المشاركة في بطولة خليجي 25 يناير 2023، ثم بطولة غرب آسيا، وصولاً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023. وقال: تم وضع خطة طموحة لإعداد المنتخب جيداً للبطولات الثلاث المهمة.

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