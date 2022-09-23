مانولاس قاهر برشلونة إلى الشارقة

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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بات المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع أوليمبياكوس اليوناني وروما الإيطالي السابق، على أعتاب نادي الشارقة ليكون المحترف الأجنبي الرابع بالفريق، ولعب مانولاس (31 عاماً) 42 مباراة دولية مع منتخب اليونان، وأبرز محطاته مع روما ونابولي في إيطاليا، واشتهر اللاعب بهدفه القاتل بمباراة روما وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا عندما فاز فريقه 3 - 0 ليتأهل روما لنصف النهائي في 2018. وأكدت صحيفة «ديلي ميركاتو» اليونانية أن الشارقة اتفق مع مانولاس ضمن صفقاته الكبيرة هذا الموسم.

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