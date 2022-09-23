خليفة الحمادي: الجمهور رفع مستوى الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد خليفة الحمادي متوسط دفاع الجزيرة، أن الحضور الجماهيري الكبير في الجولات الثلاث السابقة من دوري المحترفين أسهم في رفع مستوى المنافسة وحفز جميع الفرق على تقديم أفضل المستويات، ذاكراً أن وجود جماهير الفريقين في جميع المباريات انعكس بطريقة إيجابية على أداء اللاعبين.

مثمناً دور الجمهور في تطوير اللعبة والدعم المعنوي الكبير الذي يقدمه، متمنياً أن يتواصل الحضور بصورة أكبر في كل مشوار الموسم الحالي.

وقدم خليفة الحمادي شكراً خاصاً لمحبي «فخر أبوظبي»، وقال إن جمهور النادي لم يقصر في دعم الفرق خلال المباريات السابقة، ولعب دوراً كبيراً في تحقيق الانتصارات.

وأعاد مدافع الجزيرة فوز فريقه في الجولة السابقة على العين إلى جهود زملائه في اللقاء ومساندة الجماهير والدعم الإداري والفني الكبيرين اللذين توفرا للفريق منذ مرحلة التحضيرات.

مؤكداً أن الفوز كان مهماً، لأنه تحقق على فريق كبير مثل العين، ورفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط من 3 مباريات وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر، وأنهم نجحوا في نيل النقاط الثلاث والتفوق عليه في المباراة، التي قال إنها كانت قوية من الفريقين، وعكست قوة النسخة الحالية من الدوري التي شهدت تألق مختلف الفرق.

نتائج إيجابية

وعبّر الحمادي عن رغبتهم في مواصلة الأداء الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية خلال مشوار الدوري بعد فترة التوقف الحالية، وقال:

«يجب أن نستعد بصورة أكبر، وأن نكون في كامل التركيز خلال المواجهات المقبلة التي تنتظرنا حتى نواصل في سكة الانتصارات، خاصة أن الدوري سيكون أقوى مع رغبة كل الفرق في حصد النقاط، لكننا سنبذل قصارى جهدنا حتى نواصل النتائج التي ترضي الجماهير، وتليق باسم نادي الجزيرة، وهذا بالتأكيد يتطلب أن نقدم الأفضل في كل مباراة بإذن الله».

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