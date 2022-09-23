3000 لاعب في بطولة دبي للأكاديميات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم عن تنظيم بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث وشركة انسبراتوس مستضيف مباريات البطولة على ملاعب مدينة دبي الرياضية بين 9 أكتوبر 2022 و30 مارس 2023، بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد القباقيبي رئيس شركة دلتا، وحسين مراد المدير التنفيذي لشركة انسبيراتوس سبورتس ديستركت، ومسؤولي الأكاديميات الحكومية والخاصة.

اكتشاف

وأكد سعيد حارب أهمية البطولة في اكتشاف المواهب والمساهمة في تطوير كرة القدم، وقال: «نعتز في مجلس دبي الرياضي بهذه البطولة التي أطلقناها في 2017 تحت اسم بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم وحققت نجاحاً كبيراً على مدار 5 سنوات ضمن التوجهات الرسمية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

واليوم نعلن عن النسخة الجديدة من البطولة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم والتي تحمل اسماً جديداً وتشهد توسعاً كبيراً في أعداد المشاركين من أندية دبي وأكاديميات كرة القدم، وتقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال الاستضافة والعمليات التشغيلية».

وكشف أمين عام مجلس دبي الرياضي عن مشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 150 فريقاً يمثلون 42 أكاديمية وعن إقامة 1200 مباراة طيلة فترة البطولة على ملاعب مدينة دبي الرياضية، وتستقطب أكثر من 20 ألف متفرجاً من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدل على حجم البطولة ومكانتها.

أهداف

من جهته، أوضح محمد بن هزام أن البطولة تخدم الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، متوجها بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم البطولات التي تساهم في تطوير قطاع كرة القدم، وقال: «تعد البطولة فرصة ذهبية لاختيار المواهب التي من أهم ركائز الفرق والمنتخبات.

وسيكون هناك إشراف مباشر من قبل اتحاد الإمارات والأندية المحلية على مجريات البطولة التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية من خلال اكتشاف المواهب وتزويد الفرق الأولى والمراحل السنية بأفضل اللاعبين».وأعرب أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم عن سعادته بالنجاح الكبير والتطور الذي تشهده هذه البطولة وزيادة أعداد المشاركين والمتابعين لها بشكل كبير.

تطوير

وصرح أحمد القباقيبي أن البطولة ستكون أحد أكبر الفعاليات الكروية المخصصة للفئات العمرية في دبي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تطوير شريحة مهمة من الأجيال الصاعدة من لاعبي كرة القدم، وأضاف: «سعادتنا أكبر بالإقبال الكبير من قبل الأكاديميات للمشاركة في البطولة التي تساهم في توفير الفرصة للاعبين من 8 فئات عمرية مختلفة من 8 إلى 18 عاماً للبنين والبنات».

شراكة

وقال حسين مراد: «شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم بدأت منذ 7 سنوات، ونعمل سويًا لتحقيق هدف واحد وهو الوصول بقطاع كرة القدم إلى مستويات عالمية.

وتحظى هذه البطولة بوجود كوادر وطنية تقوم على التنظيم بشكل احترافي مع شركائنا المنظمين في شركة دلتا، كما أن المرافق الرياضية المتواجدة في انسبراتوس للرياضة تساعد على جعل هذه البطولة متميزة، كما سيستفيد اللاعبين من الإمكانيات التي يوفرها مجمع (فوت لاب) والذي يعد من أبرز مراكز تطوير قدرات اللاعبين».

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