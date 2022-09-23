إيسايلا: «ميركاتو» بني ياس جاء في الـ 100 متر الأخيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، أن فترة التوقف الحالية مفيدة للسماوي لترتيب الأوراق واستعادة عدد من اللاعبين المصابين، إلى جانب أنها فرصة لتأقلم الأجانب الجدد الذين تعاقد معهم النادي مؤخراً، وتجاوز البداية الصعبة التي مر بها الفريق في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال إيسايلا في مقابلة مع صحيفة «سبورت» الرومانية: «الوضع الآن جيد في الفريق، لقد كانت البداية صعبة بعض الشيء، بدأنا بالفوز في المباراة الأولى ثم تعرضنا لخسارتين متتاليتين، الأمر المهم الآن مع هذا التوقف أنه يمكننا استعادة بعض العناصر المهمة.

إضافة إلى خوض الأجنبيين الجديدين رافائيل إلياس وأوبا نغيت تدريبات أكبر مع الفريق، حيث تمكنا من إبرام تعاقداتنا خلال الميركاتو في المائة متر الأخيرة قبل بداية الدوري».

وأضاف أنه لا يوجد سر في استمراره في العمل في المنطقة العربية مع بني ياس ومن قبل الحزم السعودي، حيث وصل إلى أكثر من 4 سنوات ونصف في المنطقة، ربما المدربون يتغيرون بسرعة ليس في الإمارات فقط، ولكن في كل دوريات العالم، لأن المدرب هو الضحية الأولى في حال عدم تحقيق نتائج جيدة، ولكن السر الأهم في الجدية والعمل ومحاولة التطور وخلق أجواء ملائمة، لديّ علاقات جيدة هنا مع إدارة النادي واللاعبين.

وأوضح إيسايلا أنه في موسمه الأول مع بني ياس كان على بعد خطوة من تحقيق المفاجأة وحصد لقب دوري المحترفين بعد منافسة شرسة مع الجزيرة، ووصل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة في أول موسمين، ولكن بسبب أخطاء تحكيمية في كلا الموسمين كان من الممكن تحقيق لقب.

مشيراً إلى أن بني ياس في الموسم الماضي عانى مقارنة بموسمه الأول نتيجة رحيل عدد من اللاعبين وإصابة البعض الآخر، معرباً عن آماله في تحقيق أقصى استفادة من كل مباراة يخوضها في الموسم الحالي.

وتطرق إيسايلا في حديثه إلى المواجهة التي جمعته مع مواطنه أولاريو كوزمين مدرب الشارقة في الجولة الثانية من الدوري، وقال: «المواجهة كانت صعبة للغاية، واستقبلنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ورأينا أخطاء ارتكبت من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد، أعتقد أن كوزمين يمتلك فريقاً رائعاً ويضم لاعبين من الأسماء الكبيرة، مثل بيانيتش وباكو الكاسير، هناك فارق كبير جداً في الوقت الحالي بيننا وبينهم».

وأشار إيسايلا إلى صعوبة وجود نجم من أصحاب الأسماء اللامعة في قائمة فريقه في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن استمراره في التدريب في المنطقة لا يعني تخليه عن مسيرته الكروية، خاصة وأن الدوري الإماراتي جيد ويضم الكثير من اللاعبين المتميزين، بالنظر إلى ما يملكه كوزمين على سبيل المثال.

كما تحدث مدرب بني ياس عن مواطنيه فلورين تاناسي وسيسالدو لاعبي الجزيرة واتحاد كلباء، وقال إن تاناسي تأقلم بشكل جيد مع فريقه ويناسب أسلوب لعب الجزيرة مع المدرب مارسيل كايزر، مضيفاً:

«اللعب في الدوريات العربية لا يعني أن اللاعب لا يمكنه الانتقال لنادٍ شهير في أوروبا بعد ذلك، وهناك عدد من اللاعبين الذين غادروا الإمارات وذهبوا إلى دوريات جيدة، مثل اليونان وتركيا، ولكن الأمر يعتمد على عمر اللاعب ومدى عطائه».

ووصف إيسايلا الإمارات بأنها الدولة الأكثر أماناً في العالم، وذلك خلال عامه الثالث في الدولة، وقال: «من وجهة نظري ومن خلال تجاربي وسفري لأماكن كثيرة عبر العالم، لم أرَ قدراً من الأمان أكبر من الإمارات التي تعد الأكثر أماناً، والحياة بها رائعة». وعن إمكانية عودته إلى أوروبا، أوضح: «كان هناك الكثير من العروض.

لكن الأمر صعب الآن، ما زال يتبقى في عقدي مع بني ياس موسم، والشرط الجزائي كبير، كما أن عائلتي هنا بجانبي، لذلك أشعر في الوقت الحالي بأن الأمور جيدة، بالطبع لا يمكن القول إن الباب مغلق بتاتاً، ولكن الأمر يعتمد على الظروف». واختتم إيسايلا المقابلة بالحديث عن الكرة الرومانية التي يحرص على متابعتها جيداً، مشدداً على أن العقلية وعدم الاحترافية والرغبة في التعلم التي أصابتها أسهمت في تراجع الكرة الرومانية كثيراً.

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