طرح تذاكر نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة إلكترونياً

المصدر: البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" للموسم الرياضي 2021 – 2022 التي ستجمع فريقي الوحدة والشارقة يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأكد البيان الصادر اليوم عن اتحاد الامارات لكرة القدم أن التذاكر تتوفر إلكترونياً بدءاً من اليوم عبر موقع / Platinumlist.net / لكافة الفئات، حيث بإمكان الجماهير الدخول إلى الموقع وشراء التذاكر وفقاً للشروط والأحكام الواردة.

وحرص اتحاد كرة القدم على طرح تذاكر النهائي قبل شهر كامل من موعد المباراة لمنح الفرصة أمام الجماهير، لحجز مقاعدهم بوقت مبكر في مدرجات استاد هزاع بن زايد، من أجل الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة والمباراة.

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