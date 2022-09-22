فرق دوري أدنوك للمحترفين تعيد ترتيب أوراقها بالمباريات الودية

المصدر: وام

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بدأت بعض فرق دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين بالإمارات في استغلال فترة التوقف الحالية للمسابقة من أجل إعادة ترتيب الأوراق، في ضوء ما شهدته الجولات الـ3 الأولى من المسابقة خلال الأسابيع الماضية.

ولجأت بعض الفرق إلى الاتفاق على عدد من التجارب الودية للاستفادة من توقف المسابقة لمدة أسبوعين بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول في النمسا ومشاركة بعض المحترفين مع منتخبات بلادهم في فترة الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب الإمارات مباراة ودية غدا الجمعة أمام منتخب باراجواي ضمن فعاليات المعسكر الخارجي بالنمسا، استعدادا لارتباطاته في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بطولات كأس الخليج العربي "خليجي 25" وكأس غرب آسيا، وكأس آسيا.

وتسعى فرق الدوري الإماراتي من خلال مبارياتها الودية إلى التأكيد على جاهزية جميع العناصر وخاصة اللاعبين الجدد قبل غلق باب القيد الصيفي مطلع أكتوبر المقبل.

ويلتقي فريق العين مع البطائح وديا بعد غد السبت، كما يلتقي الشارقة مع اتحاد كلباء في اليوم نفسه فيما يواجه النصر فريقا لم يكشف عن هويته حتى الآن.

وقال المحلل الرياضي خالد عبيد إن فكرة إقامة المباريات الودية بين أندية دوري أدنوك إيجابية للغاية لإعادة تصحيح الأوضاع، وتجربة اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا مع فرقهم في المباريات الرسمية، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للمدربين من أجل انتقاء أفضل العناصر للمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة.

وأكد بدر حارب لاعب نادي الوصل السابق أن المباريات الودية خلال فترة التوقف لها العديد من الإيجابيات مثل الحفاظ على مستويات اللاعبين، وتجربة العائدين من الإصابة.

وقال " عندما تتوقف الفرق عن اللعب لمدة أسبوعين بعد 3 جولات من مسابقة الدوري. لابد وأن يكون هناك مشاركة في المباريات الودية للحفاظ على اللياقة البدنية والاستعداد للمنافسة الرسمية بعد استئناف المسابقة".

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