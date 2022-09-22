سعيد عبد الغفار: الإمارات والسعودية روابط تاريخية وتآخٍ أزلي

المصدر: دبي - البيان

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تقدم سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات، إلى المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، بمناسبة «اليوم الوطني السعودي».

مستذكراً من خلاله متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، الإماراتي والسعودي، والتي توطدت بفضل تكاتف الجهود بين القيادتين الرشيدتين في البلدين، لتمثل هذه الروابط المتينة، ركيزة أساسية لترسيخ استقرار المنطقة، وجعلها منارة جاذبة لكل شعوب العالم الساعية إلى التنعم بالتطور الذي وصلنا إليه سوياً اليوم.

وقال سعيد عبد الغفار: لطالما اتسمت هذه العلاقات التاريخية، بالإيمان بوحدة المصير، وأهمية التعاون والتآخي الذي يمثل سمة أزلية للعلاقات السعودية الإماراتية، والتي تُعتبر نموذجاً للعلاقات الثنائية الناجحة، التي تعبّر عن الأصالة الخليجية والعربية، ما ساهم بتعزيز العمل على تحقيق التكامل في مجالات عديدة، منها القطاع الرياضي، الذي شهد بناء شراكات متينة، وتطوير سبل التعاون، بهدف ترسيخ القيم الرياضية، وتنمية التنافس الشريف، وتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم بتحقيق التطور المشترك.

وتشارك دولة الإمارات الأشقاء في المملكة، احتفالاتهم في هذه المناسبة، تحت شعار «معاً أبداً»، تعبيراً عن الموروث الثقافي والمجتمعي المشترك، ووحدة الحال والمصير القائم على المواقف والأهداف المشتركة، التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين، لتعزز إيماننا بقدرتنا معاً على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

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