منتخب الإمارات يلتقي باراغواي ودياً في النمسا

المصدر: وام

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يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم منتخب باراغواي وديا في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة بتوقيت الإمارات، على استاد فينر نويشتات بالنمسا، حيث يقيم الأبيض معسكره الخارجي هناك، استعداداً للاستحقاقات المقبلة " خليجي 25 - غرب آسيا - وأمم اسيا 2023".

وكان المنتخب بدأ معسكره الخارجي بالنمسا في السابع عشر من الشهر الجاري، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وأجرى عدة تدريبات، ركز خلالها المدرب على الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين، والانسجام بين عناصر المنتخب الذين انضموا للمعسكر عقب أداء 3 مباريات مع فرقهم في دوري أدنوك للمحترفين.

وتضم قائمة المنتخب الحالية 24 لاعباً هم: محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، بندر الأحبابي، علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد جمعة عيد، حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو وعلي مبخوت.

من جانبه أوضح ياسر سالم، مدير المنتخب، أن التحضيرات في معسكر النمسا تسير بصورة جيدة، كما هو مخطط لها، حيث يؤدي مباراته الودية الأولى غدا أمام منتخب باراجواي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تنفيذ البرنامج الموضوع للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية.

وأوضح ياسر سالم أن خطة إعداد المنتخب تستمر حتى يونيو من العام المقبل، بمعسكرات خارجية وداخلية, يخوض خلالها مباريات ودية مع عدد من المنتخبات القوية، وتتخلل التجمعات المشاركة في بطولة خليجي 25 في يناير 2023، وبطولة غرب آسيا، وصولاً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023.

وقال " تم وضع خطة طموحة من قبل اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية لإعداد المنتخب، بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل ضمان أفضل إعداد لأنه مقبل على مشاركات مهمة، ونأمل أن يحقق خلالها النتائج المرجوة".

وأضاف " البداية ستكون بمباراة الغد أمام منتخب باراغواي، وهي المواجهة الودية الأولى للأبيض في الموسم الحالي، كما سيلعب المنتخب ودية دولية ثانية يوم 27 الجاري أمام فنزويلا قبل العودة إلى البلاد، ونعلم جميعاً أن مثل هذه المباريات الودية هدفها الحصول على فوائد فنية بغض النظر عن النتائج".

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