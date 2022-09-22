بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة .. بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة تنطلق أكتوبر المقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم أن النسخة الخامسة من بطولة "دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم"، ستشهد مشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة من 150 فريقا يمثلون 42 أكاديمية ويتنافسون في 1200 مباراة.

وتقام البطولة على ملاعب مدينة دبي الرياضية من 9 أكتوبر المقبل إلى 30 مارس 2023، بالتعاون مع شركتي دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث، وانسبراتوس مستضيف المباريات.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس دبي الرياضي، حضره سعيد حارب أمين عام المجلس ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتسهم البطولة في توفير فرص لاكتشاف المواهب للاعبين من 8 فئات عمرية /من 7 إلى 18 عاما/ للبنين والبنات؛ وفي نهاية البطولة، سيتم تكريم أفضل الفرق واللاعبين وحراس المرمى.

ويعمل على تنظيم البطولة أكثر من 50 شخصا من المحترفين، كما يدير مباريات البطولة 40 حكمًا.

وقال سعيد حارب إن البطولة، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي عام 2017 تحت إسم بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، حققت نجاحا كبيرا على مدار 5 سنوات ضمن التوجهات الرسمية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وأضاف : تشهد النسخة الجديدة توسعا كبيرا في أعداد المشاركين من أندية دبي وأكاديميات كرة القدم، وتقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال الاستضافة والعمليات التشغيلية، وينتظر أن تستقطب مبارياتها أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات.

واعتبر محمد عبدالله بن هزام الظاهري أن البطولة تخدم الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وتعد فرصة ذهبية لاختيار المواهب، التي تمثل أهم ركائز الفرق والمنتخبات.

وقال : سيكون هناك إشراف مباشر من قبل الاتحاد والأندية المحلية على منافسات البطولة التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية ..

نحن سعداء بالنجاح الكبير والتطور الذي تشهده هذه البطولة بعدما لاحظنا زيادة أعداد المشاركين والمتابعين لها بشكل كبير، كما أن مشاركة الأكاديميات الرسمية في البطولة يساعد على تطوير أداء اللاعبين المسجلين بالأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز