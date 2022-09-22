6 لاعبين يمثلون منتخب الترايثلون في كأس الخليج

المصدر: وام

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يشارك منتخب الإمارات للترايثلون في بطولة كأس الخليج ضمن منافسات "الرجل الحديدي" والتي تستمر منافساتها بمشاركة 6 منتخبات خليجية حتى يوم الأحد المقبل في صلالة بسلطنة عمان الشقيقة.

يترأس وفد الإمارات في البطولة بخيت القرص عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون، وتضم البعثة 6 لاعبين هم عوض الهاملي وعبدالله اللقيطي وعلي الكعبي وعنان العامري، وأسماء الجناحي ومنى لقمان، إضافة للجهازين الفني والإداري.

وأكد أحمد الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون رئيس لجنة المنتخبات استعداد منتخبنا الوطني لتقديم أفضل ما لديه وتمثيل الإمارات بالصورة المشرفة في البطولة الخليجية، مشيدا في الوقت نفسه باستعدادات سلطنة عمان الشقيقة لنجاح البطولة وخروجها في أفضل صورة.

وأوضح أن اتحاد الإمارات للترايثلون حرص على توفير كافة السبل لدعم اللاعبين، خلال الفترة الماضية، من خلال المشاركة في العديد من المعسكرات الداخلية ومشاركة بعض اللاعبين في بطولات محلية وقارية.

وقال بخيت القرص رئيس بعثة الإمارات إن المشاركة في البطولة الخليجية سيكون لها مردود فني إيجابي لجميع اللاعبين من أجل الاستحقاقات المقبلة، حيث يدخل اللاعبون المنافسات وهدفهم المركز الأول والوقوف على منصات التتويج، إضافة للاحتكاك باللاعبين أصحاب الخبرات من المنتخبات الأخرى.

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