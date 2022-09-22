نهائي كأس رئيس الدولة 21 أكتوبر

المصدر: (دبي - البيان)

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قرر اتحاد كرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2021، بين فريقي الوحدة والشارقة في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء يوم 21 أكتوبر المقبل، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وكانت المباراة النهائية على الكأس الغالية للموسم الماضي قد تم تأجيلها أكثر من مرة، ليستقر على إقامتها هذا الموسم دون تحديد للموعد حتى إعلان اتحاد الكرة عن موعد ومكان النهائي، وذلك لظروف مشاركة المنتخب في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

ووصل الوحدة للنهائي بالفوز على مضيفه الجزيرة، وتخطي بني ياس في نصف النهائي، بينما وصل الشارقة بتخطي حتا في ثمن النهائي، وشباب الأهلي في ربع النهائي، والوصل بمجموع مباراتي نصف النهائي.

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