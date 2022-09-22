الوحدة ينهي عقد فابيو ويضم وليد حسين

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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أنهى الوحدة تعاقده رسمياً مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتينز بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات العنابي.

وكان الوحدة قرر الاستغناء عن خدمات فابيو مارتينز في ظل عدم ظهوره بالمستوى المرجو مع الفريق، ونجح الوحدة في ضم وليد حسين، لاعب شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط وسط الفريق، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للعنابي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، وبات الاستغناء عن المدافع البرازيلي ماراكاس غوبسون وشيكاً، في ظل اتجاه النادي لاستبدال اللاعب. وبدأ «العنابي» إجراءات لتصحيح المسار، بعد البداية المخيبة للموسم، وخسارته 8 نقاط من أصل 9 خلال الجولات الثلاث الأولى.

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