«أبيض» الناشئين يواجه قطر ودياً

المصدر: (دبي - البيان)

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يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً تدريباته في معسكره الداخلي، المقام حالياً في ملعب ذياب عوانة بدبي، وسيخوض مباراة ودية أمام نظيره القطري بعد غدٍ السبت.

وستكون مواجهة السبت آخر المباريات الودية التي يلعبها أبيض الناشئين في ختام معسكر دبي، ثم يغادر إلى إندونيسيا، الاثنين المقبل، للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، حيث سيلعب في المجموعة الثانية مع منتخبات إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وغوام. وكان منتخبنا قد خسر الودية الأولى أمام نظيره الأردني بهدف دون رد.

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