محمد سرور: الفريق الأقل أخطاءً يحصد لقب «الهواة»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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أكد محمد سرور المشرف على فريق دبا الحصن، في تصريح خاص لـ «البيان»، أن صدارة الهواة حق مشروع لكل ناد في مسابقة دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الفريق الأكثر جاهزية والأقل أخطاء، وصاحب النفس الطويل، والذي يملك دكة بدلاء جاهزة، هو من يكسب في نهاية الدوري.

موضحاً أن هزيمة فريقه في الجولة الأولى أمام العربي في عقر الدار، ربما بسبب أن الفريق لم يكن محظوظاً في المباراة، بعد أن ضاعت فرص عدة، فضلاً عن استغلال الفريق الضيف «العربي»، الفرص القليلة التي أتيحت له على أحسن ما يكون، وتابع: «في مثل هذه المباريات، يجب أن يكون التركيز حاضراً، خصوصاً وأنها جمعتنا بفريق العربي، الذي كان مرشحاً فوق العادة للصعود خلال الموسم الماضي، لولا تعرض الفريق لأكثر من هزيمة في الجولات الأخيرة، ليخسر الصدارة والوصافة».

التفريط ممنوع

وأشار محمد سرور، إلى أن المنافسة على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجاري، ستكون قوية، وفي اعتقادي أن الأندية ذاتها التي تحاول في كل موسم، بلوغ دوري الأضواء والشهرة، ستعاود الكرة من جديد، من أجل نيل هذا الشرف، ملمحاً إلى أن المفاجآت قد تكون واردة، لكن أتوقع أن يكون التنافس بين أندية دبا الحصن والإمارات والعروبة والعربي والحمرية.

وربما تدخل فرق أخرى في المنافسة، وأنصح لاعبي دبا الحصن بعدم التفريط في أي نقاط قادمة، مشيداً باستعادة الفريق لنغمة الفوز، بعد العودة من ملعب الرمس في رأس الخيمة بالعلامة الكاملة، ليضع الفريق النقاط الثلاث الأولى في رصيده، وتتوالى الانتصارات في قادم الجولات.

وأضاف لاعب منتخب الإمارات الأسبق: أعتقد أن التعادل مع الفرق المنافسة على الصعود، بمثابة هزيمة للجهاز الفني، ولذلك يجب أن يضع لاعبونا شعار الفوز نصب أعينهم في كل مباراة يخوضونها، باعتبارها نهائي كؤوس.

عودة منتظرة

كما أعرب مشرف دبا الحصن، عن أمله في عودة المهاجم البرازيلي باولينيو من الإصابة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن باولينو أبلى بلاء حسناً مع العربي في الموسم الماضي، كما تمنى التوفيق لكل لاعبي الفريق من أجانب ومواطنين، ووصف سرور التعاقد مع المدرب الوطني محمد الجالبوت بالمهم لإدارة دبا الحصن، برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي.

وذلك من واقع قيادته خلال الموسمين الماضيين للعربي، واقترابه أكثر من أي وقت، من وضع الفريق مع مصاف أندية دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأضاف ننتظر من الجالبوت الكثير ليقدمه لدبا الحصن، بتسخير كافة خبراته وإمكاناته للحصن.

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