قميص مبخوت يتصدر مزاد «المحترفين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تصدر قميص علي مبخوت مهاجم الجزيرة، قمصان لاعبي الجزيرة قبل ساعات على إغلاق المزاد الذي أقامته رابطة المحترفين على قمصان لاعبي مباراة الجزيرة والعين، والتي ارتدوها في قمة مباريات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وانتهت بفوز الجزيرة بنتيجة 2-1.

ويبدو أن خسارة العين، ألقت بظلالها على إجمالي المعروض على قمصان لاعبي الفريق حتى الآن، إذ وصلت قيمة العرض إلى 2301 يورو للعين، مقابل 2425 يورو لإجمالي المعروض على قمصان لاعبي الجزيرة، مع العلم أن إجمالي قيمة مبيعات قمصان لاعبي العين الذي توجوا بكأس رابطة المحترفين الموسم الماضي، وصل إلى 3877 يورو، مقابل 1245 لقمصان لاعبي شباب الأهلي الذين خسروا هذا النهائي.

سعر تصاعدي

وصل سعر قميص مبخوت، صاحب الهدف الثاني للجزيرة في مرمى العين بالدقيقة 52 من عمر مباراتهما، إلى 603 يورو حتى وقت كتابة هذه السطور، وهو القميص الأسرع ارتفاعاً في السعر، في ظل تألق اللاعب هذا الموسم، وقيادة فريقه نحو مشاركة صدارة ترتيب الدوري مع الشارقة، ولكل منهما 9 نقاط، فيما يتصدر مبخوت نفسه، قائمة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف.

أما قميص عبدالله رمضان، مسجل الهدف الأول للجزيرة في مرمى العين بالدقيقة 19 من عمر المباراة، فوصل إلى 115 يورو، ووصل سعر قميص لابا كودجو، إلى 168 يورو، رغم تسجيله الهدف الوحيد للعين بالدقيقة 39 للمباراة، ومنافسته الشرسة مع مبخوت على قمة ترتيب هدافي الدوري، بتسجيله 5 أهداف في الجولات الثلاث الماضية من المسابقة.

الأعلى والأقل

بعيداً عن قميص مبخوت، المعروض عليه أعلى سعر بين قمصان لاعبي الجزيرة والعين، يعد قميصا فلورين تاناسي وخليفة الحمادي، الأعلى سعراً حتى الآن في الجزيرة، بعدما وصل العرض على كل منهما إلى 139 يورو، بينما لم يتجاوز العرض على قمصان 4 لاعبين 89 يورو لكل منهم، وهم عبدالله إدريس، عبدالله دياباي، محمد العطاس ونواف الحارثي.

وفي العين، وصل العرض على أعلى قميص إلى 221 يورو، وارتداه اللاعب أندري يارمولينكو، المنضم خلال فترة القيد الحالية إلى صفوف «الزعيم»، فيما لم يتجاوز المعروض 89 يورو، على قمصان 6 لاعبين، وهم سعيد جمعة، المغربي المهدي مبارك، بندر الأحبابي، خالد البلوشي، البرازيلي رافائيل بيريرا وكوامي اوتون.

تأريخ ومباريات

تجدر الإشارة إلى أن المزاد تنظمه شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، وتم بدء المزاد يوم 17 سبتمبر الجاري، ولمدة 7 أيام تنتهي بعد ساعات قليلة، لتتاح الفرصة أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان طرفي المباراة.

والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومستوى فنياً مميزاً، خصوصاً وأن مواجهات ديربي الجزيرة والعين، لطالما تميزت بالندية والإثارة والمتعة، وتبقى دائماً خالدة في ذاكرة عشاق كرة القدم الإماراتية.

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