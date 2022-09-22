عبدالله كاظم: هدفنا كسر قاعدة «الصاعد هابط»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد عبدالله كاظم لاعب الفريق الأول للكرة في نادي البطائح، أنه يتطلع إلى حصد مزيد من النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة لدوري «أدنوك» للمحترفين بعد الانطلاقة القوية في بداية مشوار الفريق مع الكبار في دوري الأضواء، مشيراً إلى أنهم عازمون على كسر قاعدة «الصاعد هابط» والوصول إلى أبعد نقطة عطفاً على مستوى الأداء في الفترة الماضية إلى جانب وجود عناصر مميزة قادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة.

وأضاف عبدالله كاظم «26 عاماً» لـ «البيان»، إنه يخوض تحدياً شخصياً جديداً في التجربة الرابعة له في مشواره الكروي بعدة محطات سابقة مع أندية الوصل وحتا والشارقة، ويتطلع في المحطة الرابعة إلى استثمار فرصة المشاركة في الملعب لإثبات نفسه وقدراته بما يسهم في تلبية وتحقيق تطلعات الفريق والعودة إلى المشاركة في صفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

مشيراً إلى أن المدرب البرازيلي كايو زاناردي يعتبر من المدربين المميزين على الصعيدين المهني والشخصي، ‏ويملك أسلوباً مميزاً في تعامله مع اللاعبين، ‏مما يساعد في استيعاب طريقة تفكير اللاعبين وينعكس إيجاباً على أداء الفريق في الملعب.

انطلاقة تاريخية

وأعرب عبدالله كاظم عن سعادته بالانطلاقة التاريخية للفريق في دوري أدنوك للمحترفين، حيث تعتبر النتائج الإيجابية الماضية بمثابة جرعة معنوية قوية ودافع نحو تحقيق المزيد من الانتصارات، خصوصاً وأن الفريق الصاعد حديثاً يضم مجموعة من العناصر الجديدة في تشكيلته، ‏لافتاً إلى أن الراقي مع مرور الجولات نجح في تحقيق المزيد من الانسجام بين عناصر الفريق ‏واستطاع التأقلم سريعاً في الفريق بعد قدومه من نادي الشارقة، حيث تجمعه التجربة بلاعبين سبق أن لعب بجوارهم سواء مع المنتخب أو الأندية.

وأوضح أن فريق البطائح يمتاز بوجود عناصر خبرة مثل المهاجم الدولي السابق أحمد خليل وخميس إسماعيل وحبوش صالح، والذين يعتبرون إضافة للفريق، خصوصاً أن أدوارهم غير محصورة على اللعب وحسب، وإنما في توجيه اللاعبين داخل الملعب وخارجه، ‏مشدداً على ضرورة مواصلة العطاء وبذل أقصى ما لديهم من طاقة لتحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

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