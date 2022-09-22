اجتماع فني لمحاضري الكرة المعتمدين

المصدر: (دبي - البيان)

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عقدت الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، اجتماعاً فنياً للمحاضرين الوطنيين المحليين والمحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، لمناقشة الأمور المتعلقة بالدورات التدريبية للموسم الرياضي الجديد 2023-2022، وفقاً لاتفاقية التدريب الموقعة بين اتحاد الكرة والاتحاد القاري في نوفمبر 2019. ونوقش في الاجتماع، الذي ترأسه مارسل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الكرة، الدورات التدريبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، وشروط تسجيل مدربي الأندية الراغبين في الاشتراك في تلك الدورات.

بالإضافة لخطوات عملية تأهيل المحاضرين وتطوير خبراتهم والاطلاع على آخر المستجدات، التي يشهدها مجال التدريب في الاتحاد الأوروبي. وتم التطرق إلى أهمية تنظيم الدورات التدريبية للمدربين على فترات، والمتابعة المستمرة لهؤلاء المدربين في أنديتهم، والبحث عن حلول للصعوبات التي واجهها المحاضرون والمدربون في الدورات التدريبية التي أقيمت خلال المواسم الكروية السابقة، للوقوف عليها ومعالجة أي معوقات تقف في طريق عملية تطوير التدريب في كرة القدم الإماراتية.

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