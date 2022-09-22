العين يعود للتدريبات ويبحث عن وديات

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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بعد إجازة استمرت أربعة أيام، عقب نهاية مباراته أمام الجزيرة في قمة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، عاد العين للتدريبات، وأجرى أمس مراناً في غياب 9 لاعبين، غادروا للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، وهم: خالد عيسى، وخالد البلوشي، وكايو كانيدو، وفلاح وليد، وبندر الأحبابي، وسعيد جمعة، بالإضافة للأوكراني يارمولينكو، والتوغولى لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي.

هوية

وعلم «البيان الرياضي»، أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، يبحث عن تجربة ودية خلال فترة التوقف الحالية، لرفع معدل جهوزية اللاعبين غير الدوليين، وينتظر أن يتم الإعلان عن هوية الفريق الذي سيقابله، وموعد المباراة خلال الساعات المقبلة، ويستعد العين لمواجهة ضيفه اتحاد كلباء لحساب الجولة الرابعة من الدوري في المباراة، المقررة 2 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد، حيث يأمل الفريق الذي يدافع عن لقبه، في تعويض خسارته الأخيرة، والتقدم في الترتيب العام.

حظوظ

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة، عودة لاعب خط الوسط يحيى نادر، الذي غاب خلال مباراة الديربي أمام الجزيرة، وكان غيابه مؤثراً في وسط ملعب المباراة، والذي سيطر عليه فريق الجزيرة، إذ ظهر كل من أحمد برمان، والمهدي مبارك دون المستوى المتوقع، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على أكثر من لاعب في جميع خطوط الفريق، وهو ما قاد للخسارة، وتالياً تراجع الفريق البنفسجي، إلى المركز الثامن في الترتيب العام لفرق الدوري، برصيد 4 نقاط بعد ثلاث جولات من المسابقة.

اعتذار

من جانبه، عبر أحمد الشامسي، إداري فريق العين، عن اعتذاره لجماهير الفريق بعد الخسارة أمام الجزيرة، مبيناً أن الخسارة في كرة القدم أمر وارد، كما يعلم الجميع، موضحاً أن الزعيم قادر على العودة القوية، التي تسعد جماهير الفريق، لافتاً إلى أن العين لا يزال ينافس نفسه بنفسه، وقال: نحن لا نستسلم، والواقع يقول إن ثلاث جولات فقط انقضت من منافسة الدوري، وهناك وقت طويل قبل الحكم على الفريق، والحديث عن المنافسة على اللقب.

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