الوحدة ينهي عقد فابيو بالتراضي ويضم وليد حسين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أنهى نادي الوحدة تعاقده رسمياً مع البرتغالي فابيو مارتينز بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات العنابي.

وكان الوحدة قرر الاستغناء عن خدمات فابيو مارتينز في ظل عدم ظهوره بالمستوى المرجو مع الفريق، علماً بأن عقده كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى، نجح الوحدة في ضم وليد حسين لاعب شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط وسط الفريق، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للعنابي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

من جهة ثانية، بات الاستغناء عن المدافع البرازيلي ماراكاس غوبسون وشيكاً، في ظل اتجاه النادي لاستبدال اللاعب، خصوصاً وأنه لم يظهر بالصورة المتوقعة، التي تدعم خط الدفاع خلال المباريات التي خاضها مع الفريق، علماً بأن اللاعب انضم لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري، ولمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي.

وبدأ الوحدة إجراء تغييرات على الفريق لتصحيح المسار، بعد البداية المخيبة للموسم في دوري أدنوك للمحترفين، وخسارته 8 نقاط من أصل 9 خلال الجولات الثلاث الأولى، إذ يسعى النادي لدعم صفوفه بلاعبين أجنبيين في مركزي الارتكاز والجناح الأيسر، بعد الاستغناء عن فابيو وماركاس، ودخل في مفاوضات جادة مع البرازيلي آلان لوريرو، لاعب ارتكاز إيفرتون الإنجليزي، وسط منافسة من أندية أخرى دخلت على خط المفاوضات للظفر بخدمات اللاعب، فيما لا يزال النادي يبحث عن جناح لتعزيز الخط الهجومي.

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