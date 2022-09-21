انخفاض معدل أعمار لاعبي «الأبيض».. خطوة أولى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يقيم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكراً خارجياً في النمسا يستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة 24 لاعباً، كخطوة أولى على طريق استعدادات «الأبيض» للمشاركة في 3 بطولات مهمة خلال العام المقبل، وهي بطولات كأس الخليج العربي الـ25، والمقررة في مدينة البصرة العراقية خلال يناير 2023، وكأس غرب آسيا المعتمدة في الإمارات خلال مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023، والمقرر الإعلان عن مكان وموعد إقامتها 17 أكتوبر 2022، بعد اعتذار الصين عن عدم تنظيم البطولة.

خطوة أولى

تتميز القائمة الحالية للمنتخب الوطني الأول، والمختارة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بانخفاض متوسط أعمار اللاعبين من 27.5 إلى 26.1 سنة، وهو تراجع مهم يمكن اعتباره خطوة ضرورية لبناء جيل جديد قادر ليس فقط على تمثيل الدولة بقوة في البطولات الثلاث المقبلة.

ولكن أيضاً، خطوة أولى صحيحة على طريق الإحلال والتبديل في قائمة «الأبيض» قياساً بآخر ظهور لها على الصعيد الرسمي عندما خسر منتخبنا من نظيره الأسترالي 1 - 2، في تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

خطوط اللعب

ولم يشمل التراجع في معدل الأعمار كافة خطوط الملعب، ففي مركز حراسة المرمى، ارتفع معدل الأعمار من 26.7 إلى 31 سنة، مع الاحتفاظ بثلاثي حراسة المرمى علي خصيف (35 سنة)، وخالد عيسى (33 سنة)، ومعهما محمد الشامسي (25 سنة)، فيما تراجع معدل أعمار لاعبي خط الدفاع من 28.7 إلى 26.5 سنة، مع استبعاد لاعبين كبار مثل محمد مرزوق (33 سنة).

ووليد عباس (37 سنة)، وهما من القائمة التي واجهت أستراليا، والاعتماد في القائمة الحالية على لاعبين بمعدل أعمار صغيرة، مثل أحمد جميل وخليفة الحمادي وكل منهما (23 سنة)، وسعيد جمعة (24 سنة)، وأكبرهم عبد العزيز هيكل (32 سنة)، وبندر الأحبابي (33 سنة).

شباب الوسط

تراجع أيضاً معدل أعمار لاعبي خط الوسط من 25.2 إلى 23.6 سنة، مع عدم استدعاء لاعبين مثل كايو كانيدو (32 سنة)، وعمر عبدالرحمن (31 سنة)، رغم علامات الاستفهام حول عدم مشاركة «عموري» في معسكر النمسا في ظل تألقه الحالي مع ناديه الجديد الوصل، والاعتماد في القائمة الجديدة على مجموعة من الشباب أكبرهم علي سالمين (27 سنة)، ومحمد جمعة (25 سنة)، وأصغرهم عبدالله حمد (21 سنة)، وماجد راشد (22 سنة).

خط الهجوم

فيما تراجع معدل أعمار خط الهجوم بمعدل طفيف، إذ كان 27 سنة أمام أستراليا، ووصل إلى 26.7 سنة في القائمة الحالية للمنتخب، مع عدم استدعاء سبستيان تيجالي (37 سنة)، وتخضع قائمة المنتخب الحالية، لبرنامج إعدادي في النمسا يستمر لمدة 11 يوماً، إذ ينتهي 27 سبتمبر الجاري.

ويخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين مع منتخبي باراغواي وفنزويلا يومي 23 و27 من الشهر نفسه، على أن تكون المرحلة الثانية من الإعداد، بمعسكر داخلي في أبوظبي من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويخوض خلاله منتخبنا مباراتين وديتين أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان يومي 16 و19 من الشهر نفسه.

وتقام المرحلة الثالثة في الفترة من 26 ديسمبر 2022 إلى 6 يناير 2023، استعداداً لكأس الخليج المحدد موعدها حتى الآن في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.

والمرحلة الرابعة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، استعداداً لبطولة غرب آسيا في الإمارات، والمرحلة الخامسة من 28 مايو إلى 15 يونيو 2023، استعداداً لكأس آسيا، مع إمكانية تعديل أي من المراحل التالية في حال تم إجراء أي تعديل على مواعيد البطولات الثلاث.

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