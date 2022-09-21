«الرستماني» تجدد رعايتها لنادي النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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جددت مجموعة الرستماني، مساء أمس، رعايتها لنادي النصر لمدة عام واحد، وتشمل الرعاية الفريق الأول لكرة القدم ومختلف ألعاب الصالة.

وأقيم حفل تجديد عقد الرعاية على استاد آل مكتوم، بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، ومحمد فتحي عقل المدير العام للشركة التجارية المركزية، إحدى شركات المجموعة وأعضاء مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار.

وقال منصور الفلاسي: نفتخر بأن تكون مجموعة الرستماني أحد شركائنا الأوفياء، حيث تستمر رعايتها لنادي النصر منذ سنوات طويلة، ونشكرهم على هذه الثقة ودعمهم لنا.

وأضاف: الرعاية الجديدة تمتد لعام واحد، ونتطلع من خلال هذه الرعاية لإطلاق مبادرات جديدة سواء في كرة القدم أو بقية الألعاب.

وأوضح الفلاسي أن النصر يسعى من خلال هذه الرعايات لتحقيق الاستدامة المالية وتلبية طموحات وتطلعات محبي ومشجعي العميد في الموسم الحالي.

من جهته قال محمد فتحي عقل: تعتبر مجموعة الرستماني من أقدم الرعاة لنادي النصر، ويأتي ذلك في إطار مسؤوليتنا المجتمعية في دعم الرياضة والشباب وضمن توجهات مؤسس المجموعة المغفور له عبد الله الرستماني.

وتضم قائمة رعاة النصر مجموعة الرستماني، «أودي»، «الإمارات العقارية»، مجموعة السعودي الألماني الصحية، «تيك توك»، «شوبا العقارية»، وبنك الإمارات الإسلامي.

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