آدم ييتس ينضم إلى صفوف فريق الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن فريق الإمارات عن توقيع عقد جديد مع الدراج آدم ييتس، سينضم البريطاني بموجبه إلى صفوف فريق الإمارات لمدة 3 سنوات تنتهي بانتهاء موسم عام 2025.

وينحدر آدم البالغ من العمر 30 عاماً من مدينة بيري في إنجلترا، وهو دراج متخصص بسباقات التسلق يحمل في سجله 18 فوزاً في السباقات الاحترافية، بما في ذلك فوزه في كل من جولة ألمانيا وجولة كاتالونيا وطواف الإمارات.

فضلاً عن انضمامه مرتين إلى قائمة الخمسة الأوائل في جولة فرنسا. كما سبق أن فاز في عدد من أبرز سباقات اليوم الواحد، بما في ذلك سباق سان سيباستيان الكلاسيكي. وبفضل قدراته الفريدة في سباقات التسلق، من المتوقع أن يمثّل ييتس إضافة مهمة إلى تشكيلة فريق الإمارات من شأنها أن تدفع طموحات الفريق قدماً.

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