«الانضباط» تمنح الوصل أجلاً في قضية شنكالاي

المصدر: (دبي - البيان)

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منحت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، أجلاً لنادي الوصل حتى 3 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرة الجوابية، في الشكوى المقامة من نادي البطائح المتعلقة بمشاركة توماس شنكالاي لاعب الوصل في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وأطلعت اللجنة على الشكوى المقامة من نادي حتا ضد نادي العروبة «دوري الدرجة الأولى»، وقررت منح نادي حتا أجلاً حتى 26 سبتمبر الجاري للرد على المذكرة التعقيبية.

كما اعتمدت لجنة الانضباط قرار لجنة الاعتراض على قرارات الحكم الذي تضمن إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب نادي الشارقة سالم سلطان خلال مباراة عجمان والشارقة، وفرضت غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها «ثلاثون ألف درهم»، لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراة واحدة، ووجهت لفت نظر لنادي العين بسبب عبارات جماهيره غير المقبولة ضد حكم مباراة فريقه أمام نادي الجزيرة، في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

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