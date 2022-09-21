زايد الحمادي: البطائح قادر على البقاء بين الكبار

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اعتبر زايد الحمادي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح، أن «الراقي» قادر على تحقيق أهدافه والبقاء في دوري المحترفين بين الكبار، خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق بعد مرور ثلاث جولات على عمر المسابقة.

مشيراً إلى أن البطائح يتعامل مع كل مباراة على حدة، والنتائج التي تحققت جيدة، ولكن الفريق مطالب بالاستمرارية والواقعية من أجل مواصلة تلك النتائج الإيجابية.

وتألق زايد الحمادي الذي يلعب للبطائح معاراً من الوحدة حتى نهاية الموسم الحالي، إذ كان قد وقّع عقداً مع العنابي خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى 2025، قبل أن ينتقل للبطائح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الحمادي لـ«البيان»: «الفريق بدأ الموسم بشكل جيد للغاية رغم أنه صاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، ولكن تكاتف اللاعبين والجهاز الفني والإصرار على الظهور بشكل مميز أسهم في حصد الفريق ست نقاط في أول ثلاث مباريات، وهو ما يعزز من ثقتنا بأنفسنا وأننا قادرون على تقديم موسم جيد».

وأضاف: «قادرون على الوصول لهدفنا الرئيسي هذا الموسم، وهو البقاء مع الكبار في المحترفين، والجميع في النادي بدءاً من الإدارة والجهازين الفني واللاعبين يعملون بجهد كبير من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن ثم وضع أهداف أخرى، بالتأكيد سعداء بتواجد الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب، لكننا نتعامل بواقعية، خاصة وأن الموسم لا يزال في بدايته».

وأشاد الحمادي بقتالية زملائه اللاعبين خلال المباريات الثلاث التي لعبها الفريق، وآخرها العودة بفوز ثمين على حساب بني ياس في ملعب الأخير.

تميز

وعن توقيعه للوحدة قبل الانتقال للبطائح معاراً، أوضح: «بالتأكيد وقّعت لنادٍ كبير مثل الوحدة، وجلست مع الجهازين الفني والإداري وارتأينا أن خروجي للإعارة حل مفيد سواء للنادي أو لي كي أحصل على فرصة المشاركة باستمرار، خصوصاً وأن الوحدة يملك حارساً مميزاً، هو محمد الشامسي، ويقدم مستويات جيدة مع العنابي.

وبالطبع هدفي المشاركة أساسياً، لكني أملك عقداً مع الوحدة، وعقب انتهاء الإعارة سأعود للنادي».

ويعد زايد الحمادي أكثر الحراس تصدياً للكرة خلال الجولات الثلاث الأولى في الدوري، إذ نجح في التصدي لـ16 تسديدة متفوقاً على حميد عبدالله حارس دبا الفجيرة (12 تصدياً)، وأحمد حمدان الحوسني حارس خورفكان (11 تصدياً).

كما تألق الحمادي كأكثر الحراس على صعيد التمريرات الطويلة محققاً 80 تمريرة، إلى جانب أنه الحارس الوحيد الذي صنع هدفاً، وذلك في مباراة البطائح واتحاد كلباء التي انتهت لمصلحة «الراقي» بهدفين، فيما حقق الفريق شباكاً نظيفة من دون استقبال أهداف في مباراتين بالمشاركة مع النصر والشارقة واتحاد كلباء.

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