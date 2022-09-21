بن هويدن: الجزيرة صعّب من مهمة كلباء أمام «الزعيم»

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أكد عيسى بن هويدن الناطق الرسمي باسم شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، نية الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي خوض مباراة ودية قبيل استئناف الدوري في الأول من أكتوبر، لافتاً إلى أن كلباء تنتظره مباراة مهمة أمام العين في الجولة المقبلة بملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من دوري «أدنوك» للمحترفين.

وقال بن هويدن في تصريح لـ«البيان» مباراة العين تتطلب استعداداً عالياً وجاهزية قصوى وسط النمور، خاصة أن العين سيدخل المباراة من أجل تعويض الهزيمة الأخيرة أمام الجزيرة، ولذلك توقع أن تكون المواجهة في غاية الصعوبة، مؤكداً أن على لاعبي كلباء الحذر الشديد أمام العين ومواصلة العروض الجيدة التي قدموها خلال المباراتين السابقتين، وتحقيق الفوز على الوحدة والظفرة توالياً.

غياب الثنائي

وفي رده على سؤال يتعلق بغياب الثنائي جمال عبد الله حارس المرمى الأساسي، واللاعب الشاب سلطان عادل عن المباراة الأخيرة، أكد بن هويدن أن الأول مصاب منذ فترة، فيما انضم سلطان عادل لأداء واجب الخدمة الوطنية، مشيداً في ذات الوقت بالحارس عيسى أحمد الهوتي، أحد حراس المستقبل في قلعة النمور، فضلاً عن كونه ابن النادي وترعرع فيه منذ المراحل السنية، كما امتدح الأداء الذي يقدمه اللاعب حبيب الفردان.

نظرة فنية

وحول غياب التوغولي ملابا عن مباراة الظفرة قال: تواجد أي لاعب في التشكيلة من صميم عمل المدرب والذي يحدد الأسماء التي تتواجد في التشكيلة الأساسية أو على دكة البدلاء، ونحن في شركة كرة القدم لا نتدخل مطلقاً في عمل المدرب، ومهمتنا بالتأكيد تتمثل في توفير الإمكانات وتذليل العقبات للفريق الأول لكي يؤدي اللاعبون والجهاز الفني دورهم على أكمل وجه.

وتوقع بن هويدن أن يكون الدوري صعباً من واقع الجولات الثلاث الماضية، والتي برهنت على قوة الفرق الـ14، لافتاً إلى أن الصاعدين من دوري الأولى يقدمان مستوى جيداً، قائلاً: أتوقع اشتعال المسابقة في قادم الجولات والتي سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على كافة الأندية، وفي اعتقادي أن الدوري سيكون مشتعلاً على مستوى القمة والقاع.

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