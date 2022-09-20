إنجاز جديد لرياضة الإمارات.. راشد الملا يتوج بطلا للعالم في مونديال الدراجات المائية

المصدر: وام

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توج راشد الملا نجم فريق أبوظبي للرياضات البحرية فئة الحركات الإستعراضية بلقب الجولة النهائية من بطولة العالم للدراجات المائية، التي استضافتها مدينة أولبيا الإيطالية في جزيرة سردينا.

ووصل الملا للعلامة الكاملة في جولة الختام ليرفع رصيده للنقطة 100 معلنا عن فوزه بذهبية المونديال في هذه الفئة، ليهدي الرياضة الإماراتية إنجاز جديدا في الرياضات البحرية.

وحافظ الملا على اللقب للموسم الخامس على التوالي لفريق أبوظبي في فئة الحركات الإستعراضية بعد أن قدم الأداء الأفضل في جولة الختام، ووصل للرصيد الأعلى من النقاط لدى اللجنة التحكيمية.

من جهته هنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية البطل راشد الملا على الإنجاز الذي حققه، وتألقه اللافت على حساب كافة المشاركين في هذه الفئة.

وأكد أن إنجاز الملا يواصل مسلسل التفوق لفرق النادي في الرياضات البحرية المختلفة، والتي كانت آخرها فوز فريق أبوظبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية لفئة الزوارق السريعة فورمولا 2.

وقال بعد يوم واحد فقط من فوز منصور المنصوري بذهبية العالم في منافسات الفورمولا2، اكتملت فرحتنا أيضا، بحصد راشد الملا لذهبية الحركات الاستعراضية واستمرار الريادة لفريقنا في أبرز البطولات الدولية البحرية.

وأضاف الرميثي فوز فريق أبوظبي يعد انتصارا للرياضة الإماراتية، وهو يعكس الاهتمام والدعم المتواصلين من القيادة الرشيدة لقطاع الرياضات البحرية الذي أصبح زاخرا بالأبطال والنجوم العالميين والكوادر الفنية الموهوبة من أبناء الوطن.

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