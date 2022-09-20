الوحدة يقترب من البرازيلي آلان لوريرو

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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اقترب الوحدة من التعاقد مع البرازيلي آلان لوريرو (31 عاماً)، لاعب خط وسط إيفرتون الإنجليزي، بديلاً للبرتغالي فابيو مارتينز،وعلم «البيان» أن المفاوضات بين إدارة الوحدة واللاعب، وصلت إلى مراحل متقدمة،ويلعب لوريرو في مركز الارتكاز، ويملك سيرة ذاتية رائعة،إذ بدأ مسيرته في فاسكو دي غاما البرازيلي، وانتقل إلى أودينيزي الإيطالي في 2012، قبل أن يتعاقد معه نابولي في 2015، الذي لعب في صفوفه حتى 2020، وشارك معه تحت قيادة الإيطالي أنشيلوتي،أثناء توليه قيادة نابولي، وخاض مع النادي 168 مباراة في الدوري الإيطالي، و26 مباراة في دوري أبطال أوروبا،ونتقل إلى إيفرتون في 2020.

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