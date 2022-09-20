معنويات عالية في معسكر «الأبيض» بالنمسا

المصدر: فيينا - البيان

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يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره منتخب باراغواي، يوم الجمعة المقبل، في معسكره المقام حالياً في النمسا، ضمن برنامج إعداده للبطولات المقبلة، أبرزها «خليجي 25» ونهائيات «آسيا 2023». وأدى «الأبيض» أمس أولى حصصه التدريبية تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بمعنويات عالية، وبمشاركة 24 لاعباً .

وأكد أروابارينا للاعبين أهمية المعسكر الذي يُعد الأول للمنتخب بالموسم الجديد مشيداً بمستوى اللاعبين الدوليين خلال مشاركتهم مع أنديتهم في جولات الدوري، ورحب المدرب بالعناصر المنضمة حديثاً للقائمة، مؤكداً أنها قادرة على الانسجام مع المجموعة بشكل سريع وتقديم الإضافة المطلوبة في مختلف المراكز.

حافز

وأعرب ثلاثي نادي العين سعيد جمعة وفلاح وليد وخالد البلوشي ولاعب شباب الأهلي أحمد جميل عن سعادتهم بالوجود مع المنتخب الذي يمنحهم حافزاً كبيراً لتقديم الأفضل وإثبات وجودهم، وقال جاسم يعقوب لاعب النصر، الذي عاد مجدداً لصفوف المنتخب، إنه كان ينتظر هذه اللحظة وسعى منذ بداية الموسم إلى تقديم كل ما يملك لاستعادة مستواه، مؤكداً أن اللعب مع المنتخب يمنحه ثقة أكبر في ظل وجود عناصر مميزة تساعده على الظهور بشكل جيد.

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